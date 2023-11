Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (November 27, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc Pakistan Shalamar Crude Oil National 25-11-2023 Shipping Corp OP-2 Hafina Disc Alpine Marine 24-11-2023 Tagus Mogas Services OP-3 M.T Disc Crude Pakistan National Lahore Oil Shipping Corp 26-11-2023 B-1 Woojin Disc Alpine Marine 26-11-2023 Elvis Chemical Services B-2/B-3 Newsun Disc DAP WMA Ship 21-11-2023 Vision Care Services B-4 Medi Load Bulk Shipping 27-11-2023 Astoria Clinkers Agency B-5 Zh Chang Disc Legend Shipping Xin General & Logistic 25-11-2023 Cargo B-9/B-8 Wan Hai Disc Load Rahmat Shipping 26-11-2023 627 Container Pvt. Ltd B-10/B-11 Anna Disc North Star 22-11-2023 Elisabeth Wheat International B-13/B-14 Zhong Hai Disc Legend Shipping & Chang Yun 6 General Logistic 25-11-2023 Cargo B-14/B-15 Summar Disc Wheat Alpine Marine 23-11-2023 Lady Services B-17/B-16 Shardana Disc Ocean Services 07-10-2023 Rapessed Pvt. Ltd Nmb-1 Khalili Load Rice Al Faizan International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20 Clipper Copenhagen Disc Lentils Sea Trade 25-11-2023 Shipping B-21 Oscar 1 - Sirius Logistic 11-10-2023 Pvt. Ltd B-28/B-29 X-Press Disc Load X-Press Feeder Salween Container Shipping Agency 26-11-2023 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-2 Ts Dalian Disc Load Sharaf Shipping 26-11-2023 Container Agency Saptl-3/2 Lotus A Disc Load Cma Cgm 26-11-2023 Container Pakistan Pvt. Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Lotus A 27-11-2023 Disc Load Cma Cgm Pakistan Container Pvt. Ltd M.T Shalamar 27-11-2023 Disc Crude Oil Pakistan National Shipping Corp ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= M.T Mardan 27-11-2023 D/72000 Crude Oil Pakistan National Shipping Corp Gsl 27-11-2023 D/L Container Ocean Sea Elizabeth Shipping Pvt. Ltd Osaka 27-11-2023 D/L Container Hapag Lloyd Express Pakistan Xin Chang Shu 27-11-2023 D/L Container Cosco Shipping Line Pakistan Arman 10 27-11-2023 L/1650 Rice Trade Link International Gion Trader 28-11-2023 D/2500 Xlene East Wind Shipping Company Chemroad 28-11-2023 L/8000 Ethanol Alpine Marine Queen Services M.T Sargodha 28-11-2023 D/72000 Crude Oil Pakistan National Shipping Corp Safeen Prime 28-11-2023 D/L Container Diamond Shipping Services Navios Lapis 28-11-2023 D/L Container OOCL Pakistan Pvt. Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Bochem Pegasos 27-11-2023 Tanker - Xin Fei Zhou 27-11-2023 Container Ship - Express Argentina 27-11-2023 Container Ship - Southern Koala 27-11-2023 Tanker - Hyundai Supereme 27-11-2023 Container Ship - Maersk Karachi 27-11-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 New Fairy Rice East Wind Nov. 23, 2023 MW-2 African Rice Alpine Nov. 25, 2023 Dove ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Bum Shin Palm oil Alpine Nov. 27, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Marlin Hera Mogas Alpine Nov. 25, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Theresa Schulte Chemicals Alpine Nov. 26, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Doro Wheat Alpine Nov. 27, 2023 Maersk Chesapeake Containers Maersk Pak -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Theresa Schulte Chemicals Alpine Nov. 27, 2023 ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Yasa Saturn Coal GSA Nov. 27, 2023 Evridiki Mogas Global -do- Ullswater LPG M. International -do- America Containers MSC Pak -do- MSC Bremen Containers MSC Pak Expected Berthing Seaspan Beacon Containers ONE Double Eagle Cement Global -do- BD Poineer-1 Rice East Wind Carina Rice Ocean Services - Hai Phong Rice East Wind - Ince Marmara Wheat East Wind - Horizon LPG M. International - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Colombus Containers Mearsk Pak Nov, 28, 2023 MSC Ellen Containers MSC Pak -do- =============================================================================

