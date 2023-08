YOUR RUPEE LAST MONTH

KARACHI: Following currency fluctuations took place in foreign exchange rates during the last month (July 04 to 31, 2023)

======================================================================================================== T T CLEAN BUYING AUTHORIZED DEALERS RATES PER ONE UNIT OF CURRENCY ======================================================================================================== 27.06.2023 LAST MONTH RATES Previous Month 04.07.2023 31.07.2023 FLUCTUATIONS IN CLOSING RATES Closing Opening Closing Highest Lowest Over Previous Month Rate Rate Date Rate Date +Up Amount % Rs Rs Rs Rs Rs -Down Rs -------------------------------------------------------------------------------------------------------- U.S 286.6 285.9 286.4 275.3 5/7/2023 288.5 26/7/2023 - 0.200000 -0.07 U.K 364.770 362.810 367.970 349.750 5/7/2023 372.070 27/7/2023 + 3.200000 0.88 Japan 1.997800 1.976700 2.020400 1.904400 5/7/2023 2.051700 27/7/2023 + 0.022600 1.13 Euro 313.720 312.330 315.940 299.930 5/7/2023 319.580 24/7/2023 + 2.220000 0.71 ======================================================================================================== T.T. & O.D. SELLING AUTHORIZED DEALERS RATES PER ONE UNIT OF CURRENCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Appreciation - Depreciation ======================================================================================================== 27.06.2023 LAST MONTH RATES Previous Month 04.07.2023 31.07.2023 FLUCTUATIONS IN CLOSING RATES Closing Opening Closing Highest Lowest Over Previous Month Rate Rate Date Rate Date +Up Amount % Rs Rs Rs Rs Rs -Down Rs -------------------------------------------------------------------------------------------------------- U.S 287.1 286.4 286.9 275.8 5/7/2023 289.0 26/7/2023 - 0.200000 -0.07 U.K 365.400 363.450 368.610 350.380 5/7/2023 372.720 27/7/2023 + 3.210000 0.88 Japan 2.001300 1.980200 2.023900 1.907900 5/7/2023 2.055300 27/7/2023 + 0.022600 1.13 Euro 314.270 312.880 316.490 300.480 5/7/2023 320.130 24/7/2023 + 2.220000 0.71 ========================================================================================================

