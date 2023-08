KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (August 07, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Intermarket Sec. Attock Refinery 13,554 261.65 Total/Weighted Avg. Rate 13,554 261.65 Intermarket Sec. Avanceon Ltd 29,367 55.99 Total/Weighted Avg. Rate 29,367 55.99 Fawad Yusuf Sec. Cherat Cement 7,500 135.00 Total/Weighted Avg. Rate 7,500 135.00 Fawad Yusuf Sec. D.G.K.Cement 4,500 56.00 Total/Weighted Avg. Rate 4,500 56.00 Intermarket Sec. Habib BankXD 33,132 103.74 Total/Weighted Avg. Rate 33,132 103.74 Intermarket Sec. Honda Atlas Cars 4,267 139.34 Total/Weighted Avg. Rate 4,267 139.34 Fawad Yusuf Sec. Lalpir Power 5,000 24.25 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 24.25 Fawad Yusuf Sec. Lotte Chemical 1,000 29.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 29.00 NINI Sec. LSE Proptech Ltd 25,000 7.50 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 7.50 Intermarket Sec. Meezan Bank 16,817 129.49 Total/Weighted Avg. Rate 16,817 129.49 MRA Securities Millat Tractors 20 445.00 Total/Weighted Avg. Rate 20 445.00 Intermarket Sec. National Refinery 8,534 231.11 Total/Weighted Avg. Rate 8,534 231.11 Fortune Sec. Oil & Gas Dev. 155,000 108.20 Mayari Sec. 25,000 86.25 MRA Securities 5,000 105.15 Total/Weighted Avg. Rate 185,000 105.15 MRA Securities Pak Refinery 500 18.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 18.00 Fawad Yusuf Sec. Pak Suzuki 9,000 125.00 Total/Weighted Avg. Rate 9,000 125.00 Sherman Sec. Shell Pakistan 200 144.15 Creative Cap. Sec. 100 145.55 Topline Securities 48,500 141.59 Total/Weighted Avg. Rate 48,800 141.61 Topline Securities The Organic Meat 500,000 24.32 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 24.32 Fawad Yusuf Sec. The Searle Co. 2,000 50.00 Fawad Yusuf Sec. 3,000 50.00 Fawad Yusuf Sec. 4,500 50.00 Total/Weighted Avg. Rate 9,500 50.00 Sherman Sec. TPL Properties 1,000 13.62 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 13.62 Intermarket Sec. United BankXD 18,825 143.63 Total/Weighted Avg. Rate 18,825 143.63 Intermarket Sec. Unity Foods Ltd 9,538 27.31 Total/Weighted Avg. Rate 9,538 27.31 =========================================================================================== Total Turnover 930,854 ===========================================================================================

