Follow us

KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= United Bank Limited 19-Jul-23 10:00 Pakistan Telecommunication Company Ltd 19-Jul-23 14:00 Sapphire Fibres Limited 20-Jul-23 12:30 Fauji Foods Limited 21-Jul-23 12:00 Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited 21-Jul-23 14:00 Ghandhara Automobiles Limited 21-Jul-23 10:00 Ghandhara Industries Limited 21-Jul-23 11:30 Metropolitan Steel Corporation Limited 21-Jul-23 10:00 Sui Southern Gas Company Limited 22-Jul-23 11:30 Murree Brewery Company Limited 24-Jul-23 11:00 Tariq Glass Industries Limited 24-Jul-23 11:00 Samba Bank Limited 24-Jul-23 12:00 Shahmurad Sugar Mills Limited 24-Jul-23 11:00 Habib Sugar Mills Limited 24-Jul-23 12:00 Jauharabad Sugar Mills Limited 24-Jul-23 11:30 Sakrand Sugar Mills Ltd 25-Jul-23 17:00 Dewan Sugar Mills ltd 25-Jul-23 16:00 Baba Farid Sugar Mills Limited 25-Jul-23 11:00 The Thal Industries Corporation Limited 25-Jul-23 12:00 Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Limited 25-Jul-23 11:00 BankIslami Pakistan Limited 25-Jul-23 14:00 Fauji Fertilizer Company Limited 25-Jul-23 11:00 Archroma Pakistan Limited 25-Jul-23 12:15 The Premier Sugar Mills 25-Jul-23 11:30 Chashma Sugar Mills Limited 25-Jul-23 11:00 A l-Abbas Sugar Mills Limited 25-Jul-23 14:00 Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited 25-Jul-23 11:00 Hinopak Motors Limited 25-Jul-23 11:30 JDW Sugar Mills Limited 25-Jul-23 11:00 A l-Noor Sugar Mills Limited 25-Jul-23 11:00 Fauji Cement Company Limited 26-Jul-23 10:00 Habib Bank Limited 26-Jul-23 10:00 Mirpurkhas Sugar Mills Limited 26-Jul-23 11:00 Engro Fertilizers Limited 26-Jul-23 10:30 MCB Arif Habib Savings and Investment and Funds 26-Jul-23 15:00 Pakistan Tobacco Company Limited 26-Jul-23 11:30 Nestle Pakistan Limited 31-Jul-23 10:30 Unilever Pakistan Foods Limited 23-Aug-23 14:30 =========================================================

Copyright Business Recorder, 2023