KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (July 18, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Elenore Load East Wind 15-07-2023 Ethanol Shipping Co. OP-3 Falcon Disc Soya Alpine Marine 18-07-2023 Royal Bean Oil Services B-6/B-7 GFS Disc Load East Wind 16-07-2023 Prime Container Shipping Co. B-11/B-12 Mona Disc Rock WMA Shipcare 02-07-2023 Manx Phosphate Services B-14/B-15 Darya Disc Sea Trade 02-07-2023 Jamuna Lentils Shipping Nmb-1 Al Yahya Load N.S Shipping 08-06-2023 Vehicle Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-27/B-26 SSL Disc Load Oceansea 17-07-2023 Brahmaputra Container Shipping Pvt. Ltd B-28/B-29 Navios Disc Load Oceansea 16-07-2023 Jasmine Container Shipping Pvt. Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= SSL 18-07-2023 Disc Load Oceansea Shipping Brahmaputra Container Pvt. Ltd Navios 18-07-2023 Disc Load Oceansea Shipping Jasmine Container Pvt. Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Msc Altair 18-07-2023 D/L Container Msc Agency Pakistan Ym Express 18-07-2023 D/L Container In Shipping Pvt. Ltd X-Press 18-07-2023 D/L Container X-Press Feeder Bardsey Shipping Agency Supreme Valor 18-07-2023 L/40000 Cement Cosco Shipping Line Ivy Ocean 18-07-2023 D/20780 Ocean Services General Cargo Pvt. Ltd Feng De Hai 18-07-2023 D/28750 Legend Shipping General Cargo & Logistic Nordrhone 18-07-2023 D/26774 Sea Hawks Asia Chickpeas Global Pvt. Ltd Cosco Antwerp 19-07-2023 D/L Container Sea Trade Shipping ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Olympia 18-07-2023 Container Ship - Mercurius 18-07-2023 General Cargo - Cma Cgm Figaro 18-07-2023 Container Ship - Jolly Vanadio 18-07-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Rong Hua Bitumen Transmarine July 15, 2023 Wan MW-2 Duyen Hai-1 Palm Alpine July 16, 2023 Kernel ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Andiamo Coal Ocean World July 16, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Aurelia Palm oil Alpine July 15, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Daayen LNG GSA July 17, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL DM-Dragon Chemicals Alpine July17, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Maersk Boston Container GAC July 18, 2023 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= DM-Dragon Chemicals Alpine July 18, 2023 Aurelia Palm oil Alpine -do- Andiamo Coal Ocean World -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MilahaRas Laffan LNG GSA July18, 2023 Bum Shin Palm oil Alpine -do- Ellora Mogas ALpine Waiting for berth Al-Maha LPG Transmarine -do- Maersk Kinloss Container GAC July 18, 2023 MSC Greenwich Container MSC PAK -do- Maersk Pelepas Conatiner GAC July 19, 2023 =============================================================================

