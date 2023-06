KARACHI: Dates of Closure of Books and holding of Ordinary and Extra-Ordinary General Meetings of companies listed on the stock exchanges.

====================================================================================================== Dividend C-2 Start AGM/ Name of Company Book Closure Bonus/ Date EOGM From To Right x-Price ====================================================================================================== Atlas Honda Limited 7-Jun-23 21-Jun-23 130% (F) 5-Jun-23 21-Jun-23 AHMAD HASSAN TEXTILE MILLS LTD. # 14-Jun-23 21-Jun-23 21-Jun-23 Century Paper & Board Mills Limited # 14-Jun-23 21-Jun-23 21-Jun-23 Dadabhoy Cement Industries Limited # 14-Jun-23 21-Jun-23 21-Jun-23 Tata Textile Mills Limited # 14-Jun-23 21-Jun-23 21-Jun-23 Pakistan Synthetics Limited # 14-Jun-23 21-Jun-23 50% (B) 12-Jun-23 21-Jun-23 Masood Textile Mills Limited # 14-Jun-23 21-Jun-23 21-Jun-23 Tariq Glass Industries Limited # 15-Jun-23 21-Jun-23 21-Jun-23 Crescent Steel & Allied Products Limited # 15-Jun-23 21-Jun-23 21-Jun-23 Sana Industries Limited 19-Jun-23 21-Jun-23 65% (B) 15-Jun-23 Ghani Value Glass Limited 20-Jun-23 21-Jun-23 93.90%B 16-Jun-23 (UMBLTFC1) U Microfinance Bank Limited 20-Jun-23 21-Jun-23 Ghani Glass Limited 20-Jun-23 21-Jun-23 19.1% (B) 16-Jun-23 Kohat Cement Company Limited # 13-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Gadoon Textile Mills Limited # 15-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Shams Textile Mills Limited # 15-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Janana De Malucho Textile Mills Limited # 15-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Lotte Chemical Pakistan Limited # 15-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Lucky Core Industries Limited # 15-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Emco Industries Limited # 15-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Premier Insurance Limited # 15-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 J.K. Spinning Mills Limited # 15-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 The National Silk & Rayon Mills Limited # 15-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Suraj Cotton Mills Limited # 15-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Shezan International Limited # 15-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Bestway Cement Limited # 16-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Nadeem Textile Mills Limited # 16-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Ghandhara Industries Limited # 16-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Ghandhara Automobiles Limited # # 16-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Tandlianwala Sugar Mills Limited # 16-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Fauji Cement Company Limited # 16-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Biafo Industries Limited # 16-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Mehran Sugar Mills Limited # 16-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Faran Sugar Mills Limited # 16-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Al-Noor Sugar Mills Limited # 16-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 United Bank Limited # 16-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 Highnoon Laboratories Limited 20-Jun-23 22-Jun-23 15% (B) 16-Jun-23 Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited # 20-Jun-23 22-Jun-23 22-Jun-23 TPL Properties Limited 21-Jun-23 22-Jun-23 20% (i) 19-Jun-23 Mirpurkhas Sugar Mills Limited 21-Jun-23 22-Jun-23 200% (B) 19-Jun-23 NIT Pakistan Gateway (NITGETF) 22-Jun-23 22-Jun-23 9.342% (i) 20-Jun-23 Honda Atlas Cars (Pakistan) Limited 12-Jun-23 23-Jun-23 NIL 23-Jun-23 Archroma Pakistan Limited # 15-Jun-23 23-Jun-23 23-Jun-23 Descon Oxychem Limited # 16-Jun-23 23-Jun-23 23-Jun-23 Mari Petroleum Company Limited # 16-Jun-23 23-Jun-23 23-Jun-23 Pakistan Aluminium Beverage Cans Limited # 16-Jun-23 23-Jun-23 23-Jun-23 A gha S teel Ind.L td # 16-Jun-23 23-Jun-23 23-Jun-23 Millat Tractors Limited # 16-Jun-23 23-Jun-23 23-Jun-23 Ibrahim Fibres Limited # 16-Jun-23 23-Jun-23 23-Jun-23 Media Times Limited # 16-Jun-23 23-Jun-23 23-Jun-23 Maqbool Textile Mills Limited # 17-Jun-23 23-Jun-23 23-Jun-23 Exide Pakistan Limited # 17-Jun-23 23-Jun-23 23-Jun-23 Premium Textile Mills Limited # 17-Jun-23 23-Jun-23 23-Jun-23 Shadab Textile Mills Limited # 17-Jun-23 23-Jun-23 23-Jun-23 NetSol Technologies Limited # 17-Jun-23 23-Jun-23 23-Jun-23 Murree Brewery Company Limited # 17-Jun-23 23-Jun-23 23-Jun-23 Systems Limited # 17-Jun-23 23-Jun-23 23-Jun-23 (TPLSC) TPL Corp Limited 21-Jun-23 23-Jun-23 Berger Paints Pakistan Limited 22-Jun-23 23-Jun-23 20% (B) 20-Jun-23 Gul Ahmed Textile Mills Limited 22-Jun-23 23-Jun-23 20% (B) 20-Jun-23 Atlas Insurance Limited 22-Jun-23 23-Jun-23 60% (B) 20-Jun-23 Amreli Steels Limited # 17-Jun-23 24-Jun-23 24-Jun-23 Paramount Spinning Mills Limited 17-Jun-23 24-Jun-23 NIL 24-Jun-23 Gulshan Spinning Mills Limited 17-Jun-23 24-Jun-23 NIL 24-Jun-23 Gulistan Spinning Mills Limited 17-Jun-23 24-Jun-23 NIL 24-Jun-23 Punjab Oil Mills Limited # 17-Jun-23 24-Jun-23 24-Jun-23 Gulistan Textile Mills Limited 17-Jun-23 24-Jun-23 NIL 24-Jun-23 Zahidjee Textile Mills Limited # 18-Jun-23 24-Jun-23 24-Jun-23 Image Pakistan Limited 24-Jun-23 25-Jun-23 15% (B) 22-Jun-23 Pakistan Cables Limited 24-Jun-23 25-Jun-23 10% (B) 22-Jun-23 Millat Tractors Limited 24-Jun-23 25-Jun-23 50% (B) 22-Jun-23 Hira Textile Mills Limited 19-Jun-23 26-Jun-23 NIL 26-Jun-23 Treet Corporation Limited # 19-Jun-23 26-Jun-23 26-Jun-23 Al-Khair Gadoon Limited # 19-Jun-23 26-Jun-23 26-Jun-23 Lucky Cement Limited # 19-Jun-23 26-Jun-23 26-Jun-23 Jubilee General Insurance Limited # 20-Jun-23 26-Jun-23 26-Jun-23 Air Link Communication Limited # 20-Jun-23 26-Jun-23 26-Jun-23 (HBLTFC2) Habib Bank Limited 20-Jun-23 26-Jun-23 (AKBLTFC6) Askari Bank Limited 20-Jun-23 26-Jun-23 Reliance Insurance Co. Ltd # 20-Jun-23 26-Jun-23 26-Jun-23 Fateh Industries Limited # 20-Jun-23 26-Jun-23 26-Jun-23 Ferozsons Laboratories Limited # 20-Jun-23 26-Jun-23 26-Jun-23 Pakistan Oxygen Limited # 20-Jun-23 26-Jun-23 26-Jun-23 Emco Industries Limited # 24-Jun-23 26-Jun-23 26-Jun-23 Punjab Oil Mills Limited 25-Jun-23 26-Jun-23 20% (B) 22-Jun-23 TPL Insurance Limited # 21-Jun-23 27-Jun-23 27-Jun-23 (J S B LTF C 3) J S Bank Limited 15-Jun-23 28-Jun-23 (HB LTF C 3) Habib Bank Limited 22-Jun-23 28-Jun-23 (J S B LTF C 1) J S Bank Limited 16-Jun-23 29-Jun-23 (J S B LTF C 2) J S Bank Limited 17-Jun-23 30-Jun-23 (K F TF C 1) Kashf Foundation 24-Jun-23 30-Jun-23 (B IP L S C) Bank Islami Pakistan Limited 29-Jun-23 30-Jun-23 Cal corp Limited # 23-Jun-23 1-Jul-23 1-Jul-23 J S Bank Limited 26-Jun-23 2-Jul-23 17% (R) 22-Jun-23 Premier Sugar Mills and Distillery Co. # 25-Jun-23 5-Jul-23 5-Jul-23 A pna Microfinance Bank Limited 29-Jun-23 5-Jul-23 NIL 5-Jul-23 M C B-Arif Habib Savings and Investment # 26-Jun-23 7-Jul-23 7-Jul-23 E F U Life Assurance Limited # 1-Jul-23 7-Jul-23 7-Jul-23 E F U General Insurance Limited # 1-Jul-23 7-Jul-23 7-Jul-23 Ghani Global Glass Limited # 3-Jul-23 8-Jul-23 10-Jul-23 B eco Steel Limited # 4-Jul-23 10-Jul-23 10-Jul-23 A rctic Textile Mills Limited # 4-Jul-23 11-Jul-23 11-Jul-23 ======================================================================================================

