KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (April 27, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Apex Capital Agha Steel Ind 1,000 11.85 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 11.85 Seven Star Sec Lotte Chemical Ltd 4,347 24.00 Baba Equities 4,000 24.15 Total/Weighted Avg. Rate 8,347 24.07 Topline Sec. National Foods 250,000 97.33 Total/Weighted Avg. Rate 250,000 97.33 Pearl Sec Nishat Power Ltd. 700,000 18.30 Total/Weighted Avg. Rate 700,000 18.30 I. U. Kodvavi Sec. Pak Int. Cont. Ltd. 100 158.50 Total/Weighted Avg. Rate 100 158.50 Alfalah Sec. Shakarganj Ltd. 1,500,000 43.30 Total/Weighted Avg. Rate 1,500,000 43.30 Topline Sec. Universal Network 1,210,054 65.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,210,054 65.00 =========================================================================================== Total Turnover 3,669,501 ===========================================================================================

