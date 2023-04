Follow us

KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Power Cement Limited 26/04/2023 16:00 JS Bank Limited 26/04/2023 12:00 Treet Corporation Limited 26/04/2023 14:30 Otsuka Pakistan Limited 26/04/2023 10:30 Cyan Limited 26/04/2023 17:00 Dawood Hercules Corporation Limited 26/04/2023 15:00 A gha S teel Ind.L td 26/04/2023 17:30 Standard Chartered Bank (Pak) Ltd 26/04/2023 16:00 Kot Addu Power Company Limited 26/04/2023 10:30 Packages Limited 26/04/2023 14:00 Haleon Pakistan Limited (Formerly GSKCH Pak Ltd) 26/04/2023 16:30 Atlas Battery Limited 26/04/2023 12:00 Mitchell's Fruit Farms Limited 26/04/2023 11:00 Biafo Industries Limited 26/04/2023 11:00 Pakistan Oxygen Limited 26/04/2023 14:30 Pakistan Cables Limited 26/04/2023 10:00 Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited 26/04/2023 10:00 TPL Insurance Limited 26/04/2023 11:00 Nimir Resins Industrial Chemicals Limited 26/04/2023 11:30 Nimir Industrial Chemicals Limited 26/04/2023 15:30 Abbott Laboratories (Pakistan) Limited 26/04/2023 11:00 Fatima Fertilizer Company Limited 26/04/2023 14:30 National Bank of Pakistan 27/04/2023 11:00 National Refinery Limited 27/04/2023 10:30 Attock Refinery Limited 27/04/2023 12:30 Archroma Pakistan Limited 27/04/2023 12:15 Nestle Pakistan Limited 27/04/2023 10:30 Attock Cement Pakistan Limited 27/04/2023 15:30 Pakistan Oilfields Limited 27/04/2023 14:30 ZIL Limited 27/04/2023 15:00 Habib Bank Limited 27/04/2023 10:00 Oil & Gas Development Company Limited 27/04/2023 10:00 Cherat Cement Company Limited 27/04/2023 14:30 Attock Petroleum Limited 27/04/2023 11:30 Bank Alfalah Limited 27/04/2023 11:00 Pakistan Petroleum Limited 27/04/2023 10:00 Allied Bank Limited 27/04/2023 12:30 Unilever Pakistan Foods Limited 27/04/2023 14:45 At-Tahur Limited 27/04/2023 11:30 Al-Ghazi Tractors Limited 27/04/2023 17:15 Aisha Steel Mills Limited 27/04/2023 15:00 TPL Corp Limited 27/04/2023 15:00 TPL Trakker Limited 27/04/2023 11:00 Samba Bank Limited 27/04/2023 12:00 MCB Bank Limited 27/04/2023 14:00 Air Link Communication Limited 27/04/2023 11:30 Shezan International Limited 27/04/2023 11:30 Kohat Cement Company Limited 27/04/2023 11:00 Pakistan State Oil Company Limited 27/04/2023 9:30 Pioneer Cement Limited 28/04/2023 11:00 OLP Financial Services Pak Ltd 28/04/2023 10:00 Arif Habib Corporation Limited 28/04/2023 15:30 Gharibwal Cement Limited 28/04/2023 16:00 National Foods Limited 28/04/2023 11:30 United Bank Limited 28/04/2023 10:00 Ghandhara Tyre & Rubber Co. Ltd 28/04/2023 10:00 Faysal Bank Limited 28/04/2023 10:00 Mughal Iron & Steel Industries Limited 28/04/2023 11:30 The Bank of Punjab 28/04/2023 9:00 Nishat Power Limited 28/04/2023 11:00 Nishat Mills Limited 28/04/2023 15:00 Rafhan Maize Products Company Limited 28/04/2023 16:30 Indus Dyeing & Manufacturing Co Limited 28/04/2023 15:00 Dynea Pakistan Limited 29/04/2023 13:30 Highnoon Laboratories Limited 29/04/2023 9:30 Ghani Chemical Industries Limited 29/04/2023 11:00 Quice Food Industries Limited 29/04/2023 12:00 Pakistan International Container 03/05/2023 11:45 =========================================================

