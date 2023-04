Follow us

KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= OLP Modaraba 20-Apr-23 13:00 Philip Morris (Pakistan) Limited 20-Apr-23 12:30 Askari Bank Limited 20-Apr-23 11:00 Millat Tractors Limited 20-Apr-23 11:30 Murree Brewery Company Limited 20-Apr-23 11:00 Grays Leasing Limited 20-Apr-23 10:00 Indus Motor Company Limited 20-Apr-23 15:00 Service GlobalFootwear Limited 20-Apr-23 12:00 Pakistan PVC Limited 20-Apr-23 9:30 Ideal Spinning Mills Limited 25-Apr-23 11:00 IGI Life Insurance Limited 25-Apr-23 15:30 Habib Rice Product Limited 26-Apr-23 11:00 Cyan Limited 26-Apr-23 17:00 Dawood Hercules Corporation Limited 26-Apr-23 15:00 Johnson & Phillips (Pakistan) Limited 26-Apr-23 10:00 Landmark Spinning Industries Limited 26-Apr-23 14:00 Khalid Siraj Textile Mills Limited 26-Apr-23 10:00 Dadex Eternit Limited 26-Apr-23 16:00 A gha S teel Ind.L td 26-Apr-23 17:30 Standard Chartered Bank (Pak) Ltd 26-Apr-23 16:00 Gillette Pakistan Limited 26-Apr-23 16:00 Altern Energy Limited 26-Apr-23 14:30 Security Investment Bank Limited 26-Apr-23 16:30 Kot Addu Power Company Limited 26-Apr-23 10:30 Kohinoor Energy Limited 26-Apr-23 13:45 Packages Limited 26-Apr-23 14:00 KSB Pumps Company Limited 26-Apr-23 10:00 Haleon Pakistan Limited (Formerly GSKCH Pak Ltd) 26-Apr-23 16:30 Rupali Polyester Limited 26-Apr-23 11:00 Lucky Core Industries Limited 26-Apr-23 14:30 Atlas Battery Limited 26-Apr-23 12:00 Octopus Digital Limited 26-Apr-23 11:00 D ewan Textile Mills Limited 26-Apr-23 15:30 D ewan K halid Textile Mills Limited 26-Apr-23 17:30 D ewan Mushtaq Textile Mills Limited 26-Apr-23 16:30 Mitchell's Fruit Farms Limited 26-Apr-23 11:00 Dewan Farooque Spinning Mills Limited 26-Apr-23 18:30 Trust Modaraba 26-Apr-23 11:30 Mubarak Textile Mills Limited 26-Apr-23 10:00 Baluchistan Wheels Limited 26-Apr-23 11:00 Pakistan Hotels Developers Limited 26-Apr-23 14:00 Biafo Industries Limited 26-Apr-23 11:00 Pakistan Oxygen Limited 26-Apr-23 14:30 Pakistan Cables Limited 26-Apr-23 10:00 Shaheen Insurance Company Limited 26-Apr-23 10:00 Otsuka Pakistan Limited 26-Apr-23 10:30 National Bank of Pakistan 27-Apr-23 11:00 Hafiz Limited 27-Apr-23 11:30 Towellers Limited 27-Apr-23 11:30 National Refinery Limited 27-Apr-23 10:30 Attock Refinery Limited 27-Apr-23 12:30 Archroma Pakistan Limited 27-Apr-23 12:15 Nestle Pakistan Limited 27-Apr-23 10:30 MACPAC Films Limited 27-Apr-23 12:00 Shabbir Tiles & Ceramics Limited 27-Apr-23 16:30 Attock Cement Pakistan Limited 27-Apr-23 15:30 AKD Hospitality Limited 27-Apr-23 11:30 Pakistan Oilfields Limited 27-Apr-23 14:30 Soneri Bank Limited 27-Apr-23 11:30 Bawany Air Products Limited 27-Apr-23 14:00 Sitara Energy Limited 27-Apr-23 15:00 Cherat Packaging Limited 27-Apr-23 12:00 ZIL Limited 27-Apr-23 15:00 IGI Holdings Limited 27-Apr-23 15:30 Habib Bank Limited 27-Apr-23 10:00 First Al-Noor Modaraba 27-Apr-23 11:00 Oil & Gas Development Company Limited 27-Apr-23 10:00 The Organic Meat Company Limited 27-Apr-23 15:00 Cherat Cement Company Limited 27-Apr-23 14:30 Emco Industries Limited 27-Apr-23 11:30 Attock Petroleum Limited 27-Apr-23 11:30 Buxly Paints Limited 27-Apr-23 11:00 Olympia Mills Limited 27-Apr-23 11:00 Bank Alfalah Limited 27-Apr-23 11:00 Punjab Oil Mills Limited 27-Apr-23 11:00 GOC (Pak) Limited 27-Apr-23 11:30 Pakistan Petroleum Limited 27-Apr-23 10:00 Pace (Pakistan) Limited 27-Apr-23 11:00 First Capital Securities Corporation 27-Apr-23 11:45 First Capital Equities Limited 27-Apr-23 10:15 Atlas Insurance Limited 27-Apr-23 15:30 Karam Ceramics Limited 27-Apr-23 15:00 Allied Bank Limited 27-Apr-23 12:30 Bilal Fibres Limited 27-Apr-23 10:00 Trust Securities & Brokerage Limited 27-Apr-23 14:30 Sapphire Textile Mills Limited 27-Apr-23 14:30 Sapphire Fibres Limited 27-Apr-23 12:30 Reliance Cotton Spinning Mills Limited 27-Apr-23 11:30 Dewan Farooque Motors Limited 27-Apr-23 15:30 Dewan Salman Fibre Limited 27-Apr-23 17:30 Unilever Pakistan Foods Limited 27-Apr-23 14:45 Dewan Automotive Engineering Limited 27-Apr-23 16:30 At-Tahur Limited 27-Apr-23 11:30 F irst C apital Mutual Funds 27-Apr-23 12:30 Crescent Jute Products Limited 27-Apr-23 11:00 Shadab Textile Mills Limited 27-Apr-23 11:30 Al-Ghazi Tractors Limited 27-Apr-23 17:15 D.S. Industries Limited 27-Apr-23 14:00 Pakistan Reinsurance Company Limited 27-Apr-23 14:00 Pervez Ahmed Consultancy Services Ltd. 27-Apr-23 14:30 Premium Textile Mills Limited 27-Apr-23 11:15 Siddiqsons Tin Plate Limited 27-Apr-23 11:00 B.F. Modaraba 27-Apr-23 11:30 Aisha Steel Mills Limited 27-Apr-23 15:00 First UDL Modaraba 27-Apr-23 11:00 International Industries Limited 28-Apr-23 14:00 Leather Up Limited 28-Apr-23 9:15 Pak Agro Packaging Limited 28-Apr-23 10:00 Agriauto Industries Limited 28-Apr-23 11:00 Nadeem Textile Mills Limited 28-Apr-23 14:45 National Foods Limited 28-Apr-23 11:30 United Bank Limited 28-Apr-23 10:00 Ghandhara Tyre & Rubber Co. Ltd 28-Apr-23 10:00 Ali Asghar Textile Mills Limited 28-Apr-23 14:00 Ashfaq Textile Mills Limited 28-Apr-23 9:00 Faysal Bank Limited 28-Apr-23 10:00 Leiner Pak Gelatine Limited 28-Apr-23 9:30 Mughal Iron & Steel Industries Limited 28-Apr-23 11:30 The Bank of Punjab 28-Apr-23 9:00 Shadman Cotton Mills Limited 28-Apr-23 10:30 The National Silk & Rayon Mills Limited 28-Apr-23 10:00 Asim Textile Mills Limited 28-Apr-23 9:30 Telecard Limited 28-Apr-23 14:30 Supernet Limited 28-Apr-23 11:00 Hamid Textile Mills Limited 28-Apr-23 11:00 J.A. Textile Mills Limited 28-Apr-23 9:00 Orient Rental Mod 28-Apr-23 11:00 Allied Rental Modaraba 28-Apr-23 9:30 Quice Food Industries Limited 29-Apr-23 12:00 First Al-Noor Modaraba 29-Apr-23 11:30 =========================================================

