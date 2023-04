Follow us

KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Colgate-Palmolive (Pakistan) Limited 19-Apr-23 17:00 Berger Paints Pakistan Limited 19-Apr-23 10:00 Pakistan Refinery Limited 19-Apr-23 11:00 Bannu Woollen Mills Limited 19-Apr-23 11:30 Ismail Industries Limited 19-Apr-23 11:00 Habib Metropolitan Bank Limited 19-Apr-23 12:30 D.G. Khan Cement Company Limited 19-Apr-23 11:00 Bolan Castings Limited 19-Apr-23 11:15 Ruby Textile Mills Limited 19-Apr-23 11:00 Engro Corporation Limited 19-Apr-23 10:30 International Steels Limited 19-Apr-23 10:00 Saudi Pak Leasing Company Limited 19-Apr-23 14:00 Fauji Cement Company Limited 19-Apr-23 10:30 Media Times Limited 19-Apr-23 11:00 Hi-Tech Lubricants Limited 19-Apr-23 14:30 Din Textile MIlls Ltd 19-Apr-23 10:30 Khyber Textile Mills Limited 19-Apr-23 11:00 International Knitwear Limited 19-Apr-23 12:00 Pakistan Synthetics Limited 19-Apr-23 15:00 Silkbank Limited 19-Apr-23 10:00 Silkbank Limited 19-Apr-23 10:00 JS Global Capital Limited 19-Apr-23 9:30 Bata Pakistan Limited 19-Apr-23 11:30 Sanofi-Aventis Pakistan Limited 19-Apr-23 12:00 Bank AL Habib Limited 19-Apr-23 12:30 Indus Motor Company Limited 20-Apr-23 15:00 Askari Bank Limited 20-Apr-23 11:00 Philip Morris (Pakistan) Limited 20-Apr-23 12:30 OLP Modaraba 20-Apr-23 13:00 Murree Brewery Company Limited 20-Apr-23 11:00 Service GlobalFootwear Limited 20-Apr-23 12:00 Millat Tractors Limited 20-Apr-23 11:30 Grays Leasing Limited 20-Apr-23 10:00 Pakistan PVC Limited 20-Apr-23 9:30 IGI Life Insurance Limited 25-Apr-23 15:30 Unilever Pakistan Foods Limited 25-Apr-23 14:30 Habib Rice Product Limited 26-Apr-23 11:00 Cyan Limited 26-Apr-23 17:00 Dawood Hercules Corporation Limited 26-Apr-23 15:00 Johnson & Phillips (Pakistan) Limited 26-Apr-23 10:00 Landmark Spinning Industries Limited 26-Apr-23 14:00 Otsuka Pakistan Limited 26-Apr-23 10:30 Dadex Eternit Limited 26-Apr-23 16:00 A gha S teel Ind.L td 26-Apr-23 17:30 Standard Chartered Bank (Pak) Ltd 26-Apr-23 16:00 Gillette Pakistan Limited 26-Apr-23 16:00 Khalid Siraj Textile Mills Limited 26-Apr-23 10:00 National Bank of Pakistan 27-Apr-23 11:00 Hafiz Limited 27-Apr-23 11:30 Towellers Limited 27-Apr-23 11:30 National Refinery Limited 27-Apr-23 10:30 Attock Refinery Limited 27-Apr-23 12:30 Archroma Pakistan Limited 27-Apr-23 12:15 Nestle Pakistan Limited 27-Apr-23 10:30 MACPAC Films Limited 27-Apr-23 12:00 Shabbir Tiles & Ceramics Limited 27-Apr-23 16:30 Attock Cement Pakistan Limited 27-Apr-23 15:30 AKD Hospitality Limited 27-Apr-23 11:30 Pakistan Oilfields Limited 27-Apr-23 14:30 Soneri Bank Limited 27-Apr-23 11:30 Bawany Air Products Limited 27-Apr-23 14:00 Sitara Energy Limited 27-Apr-23 15:00 Cherat Packaging Limited 27-Apr-23 12:00 ZIL Limited 27-Apr-23 15:00 IGI Holdings Limited 27-Apr-23 15:30 Habib Bank Limited 27-Apr-23 10:00 First Al-Noor Modaraba 27-Apr-23 11:00 Oil & Gas Development Company Limited 27-Apr-23 10:00 The Organic Meat Company Limited 27-Apr-23 15:00 Cherat Cement Company Limited 27-Apr-23 14:30 Emco Industries Limited 27-Apr-23 11:30 Attock Petroleum Limited 27-Apr-23 11:30 Buxly Paints Limited 27-Apr-23 11:00 Olympia Mills Limited 27-Apr-23 11:00 First UDL Modaraba 27-Apr-23 11:00 International Industries Limited 28-Apr-23 14:00 Allied Rental Modaraba 28-Apr-23 9:30 Pak Agro Packaging Limited (G E M) 28-Apr-23 10:00 Agriauto Industries Limited 28-Apr-23 11:00 Nadeem Textile Mills Limited 28-Apr-23 14:45 Faysal Bank Limited 28-Apr-23 10:00 United Bank Limited 28-Apr-23 10:00 Ghandhara Tyre & Rubber Co. Ltd 28-Apr-23 10:00 Ali Asghar Textile Mills Limited 28-Apr-23 14:00 Ashfaq Textile Mills Limited 28-Apr-23 9:00 National Foods Limited 28-Apr-23 11:30 First Al-Noor Modaraba 29-Apr-23 11:30 =========================================================

