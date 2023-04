KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (April 12, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Adamjee Life Assur 1,500,000 17.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,500,000 17.00 Optimus Capital Engro Fertilizers 420,000 86.70 Total/Weighted Avg. Rate 420,000 86.70 Optimus Capital Fauji Fertilizer 100,000 99.25 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 99.25 Sherman Sec Lucky Cement 11,050 398.00 Total/Weighted Avg. Rate 11,050 398.00 Optimus Capital Meezan Bank Ltd. 300,000 97.47 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 97.47 JS Global Cap. P. S. O. 1,860,129 116.11 Total/Weighted Avg. Rate 1,860,129 116.11 Fawad Yusuf Sec Packages Limited 194,600 330.00 Total/Weighted Avg. Rate 194,600 330.00 M. M. M. A. Khanani Pakistan Alum Bev 50,000 42.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 42.00 Arif Habib Ltd. Sapphire Fibre 163,109 1,050.00 Total/Weighted Avg. Rate 163,109 1,050.00 Arif Habib Ltd. Worldcall Telecom 5,000,000 1.17 Total/Weighted Avg. Rate 5,000,000 1.17 =========================================================================================== Total Turnover 9,598,888 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2023