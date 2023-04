KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (April 03, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Agritech Ltd. 5,700,000 7.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,700,000 7.00 Alfalah Sec. Amreli Steels Ltd. 1,444,000 18.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,444,000 18.50 AL Habib Cap. Mkt Avanceon Limited 25,000 64.10 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 64.10 Fikree's (SMC) Engro Fertilizers 9,500 85.00 Total/Weighted Avg. Rate 9,500 85.00 Sherman Sec Fauji Cement 10,364,375 13.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,364,375 13.00 Alfalah Sec. Flying Cement Co. 12,804,000 9.00 Total/Weighted Avg. Rate 12,804,000 9.00 Alfalah Sec. Ghani Value Glass 180,000 65.00 Total/Weighted Avg. Rate 180,000 65.00 Shaffi Securities Hascol Petroleum 40,000 5.00 Total/Weighted Avg. Rate 40,000 5.00 HH Misbah Sec Maple Leaf Cement 1,000 25.80 Seven Star Sec 3,612 25.98 JS Global Cap. 6,056,299 26.86 Total/Weighted Avg. Rate 6,060,911 26.86 Alfalah Sec. Mehmood Textile 160,000 870.00 Total/Weighted Avg. Rate 160,000 870.00 JS Global Cap. Nishat (Chunain) 7,227,659 22.26 Total/Weighted Avg. Rate 7,227,659 22.26 Fortune Sec. Pakistan Alum. Bev. 367,076 38.00 Total/Weighted Avg. Rate 367,076 38.00 Akik Capital Premier Sugar 2,000 625.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 625.00 AL Habib Cap. Mkt Shell Pakistan 19,000 78.00 Total/Weighted Avg. Rate 19,000 78.00 Alfalah Sec. Siddiqsons Tin Plate 1,250,000 6.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,250,000 6.50 Adam Sec. Telecard Ltd. 19,500 7.90 Adam Usman Sec 1,000 7.75 Total/Weighted Avg. Rate 20,500 7.89 Alfalah Sec. TPL Properties Ltd 2,150,000 17.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,150,000 17.00 Adam Usman Sec Waves Corporation 898,500 7.51 Total/Weighted Avg. Rate 898,500 7.51 =========================================================================================== Total Turnover 48,722,521 ===========================================================================================

