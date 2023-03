KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (March 07, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Aisha Steel Mills 520,000 7.65 Total/Weighted Avg. Rate 520,000 7.65 Topline Sec. Al Shaheer Corp. 160,000 9.37 Total/Weighted Avg. Rate 160,000 9.37 MRA Sec. Azgard Nine Ltd. 3,931 6.50 Total/Weighted Avg. Rate 3,931 6.50 Fawad Yusuf Sec Bank AL-Habib 1,502,518 54.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,502,518 54.00 Optimus Capital Cherat Cement 11,395 110.60 Total/Weighted Avg. Rate 11,395 110.60 Alfalah Sec. Flying Cement Co. 3,804,000 9.18 Total/Weighted Avg. Rate 3,804,000 9.18 Topline Sec. Ghandhara Ind. Ltd. 8,000 89.60 Total/Weighted Avg. Rate 8,000 89.60 Topline Sec. Gharibwal Cement 300,000 16.00 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 16.00 Optimus Capital Hub Power 55,650 72.35 Total/Weighted Avg. Rate 55,650 72.35 Topline Sec. Int. Industries 21,600 69.38 Total/Weighted Avg. Rate 21,600 69.38 Ismail Iqbal Sec Lucky Cement 1,300 406.78 Total/Weighted Avg. Rate 1,300 406.78 Optimus Capital Lucky Core Ind 530 590.82 Total/Weighted Avg. Rate 530 590.82 Optimus Capital Maple Leaf Cement 106,265 24.52 Total/Weighted Avg. Rate 106,265 24.52 Optimus Capital Millat Tractors 1,590 512.67 Total/Weighted Avg. Rate 1,590 512.67 Optimus Capital Pak Oilfields 5,300 446.77 Total/Weighted Avg. Rate 5,300 446.77 Intermarket Sec. Pakistan Petroleum 10,000 70.05 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 70.05 Optimus Capital Pioneer Cement 41,340 59.37 Total/Weighted Avg. Rate 41,340 59.37 Topline Sec. Reliance Weaving 62,000 59.90 Total/Weighted Avg. Rate 62,000 59.90 Optimus Capital Systems Ltd. 8,215 483.92 Total/Weighted Avg. Rate 8,215 483.92 Optimus Capital United Bank Limited 13,780 115.85 Total/Weighted Avg. Rate 13,780 115.85 Optimus Capital Worldcall Telecom 346,090 1.31 Arif Habib Ltd. 5,000,000 1.33 Total/Weighted Avg. Rate 5,346,090 1.33 =========================================================================================== Total Turnover 11,983,504 ===========================================================================================

