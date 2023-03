KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (February 28, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== AL Habib Cap. Mkt AEL Textiles Limited 373,000 4.00 Total/Weighted Avg. Rate 373,000 4.00 Venus Securities AGP Limited 137,000 56.04 Total/Weighted Avg. Rate 137,000 56.04 Alfalah Sec. Amreli Steels Ltd. 1,200,000 20.34 Total/Weighted Avg. Rate 1,200,000 20.34 AKD Sec. Balochistan Glass 24,500,000 10.00 Total/Weighted Avg. Rate 24,500,000 10.00 Venus Securities Bolan Casting 5,300 38.50 Total/Weighted Avg. Rate 5,300 38.50 AL Habib Cap. Mkt Cherat Packaging Ltd 1,000,000 86.75 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 86.75 KHS Securities Descon Oxychem 9,000 24.11 Total/Weighted Avg. Rate 9,000 24.11 Ismail Iqbal Sec Hub Power 25,000 70.75 Adam Usman Sec 5,000 70.90 Total/Weighted Avg. Rate 30,000 70.78 Fawad Yusuf Sec Indus Motor 10,000 870.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 870.00 Ghani Osman Sec Javedan Corporation 5,000 50.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 50.00 KHS Securities Nishat Chunian Power 19,000 15.20 Total/Weighted Avg. Rate 19,000 15.20 Fortune Sec. P. S. O. 2,000 217.20 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 217.20 AKD Sec. Pak Agro Pckg Ltd. 250,000 7.00 Total/Weighted Avg. Rate 250,000 7.00 Alfalah Sec. Shakarganj Ltd. 2,000,000 40.67 Total/Weighted Avg. Rate 2,000,000 40.67 Next Capital Supernet Limited 3,900,000 12.25 Total/Weighted Avg. Rate 3,900,000 12.25 AL Habib Cap. Mkt Thal Limited 1,000,000 173.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 173.00 =========================================================================================== Total Turnover 34,440,300 ===========================================================================================

