KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Allawasaya Textile and Fishing Mills Limited 25-Feb-23 11:00 Gul Ahmed Textile Mills Limited 25-Feb-23 15:00 Shifa International Hospitals Limited 25-Feb-23 16:00 Dewan Cement Limited 25-Feb-23 11:00 Dewan Automotive Engineering Limited 25-Feb-23 12:00 First Credit and Investment Bank Limited 25-Feb-23 12:30 Dewan Farooque Motors Limited 25-Feb-23 15:00 Reliance Cotton Spinning Mills Limited 25-Feb-23 12:30 TPL Trakker Limited 25-Feb-23 11:00 National Refinery Limited 27-Feb-23 11:00 Pakistan Oilfields Limited 27-Feb-23 15:00 Pakistan Petroleum Limited 27-Feb-23 10:00 Feroze1888 Mills Limited 27-Feb-23 17:00 Attock Petroleum Limited 27-Feb-23 12:00 Agha Steel Industries Limited 27-Feb-23 11:30 TPL Corp Limited 27-Feb-23 11:00 Attock Refinery Limited 27-Feb-23 14:00 The Hub Power Company Limited 27-Feb-23 10:00 AKD Securities Limited 27-Feb-23 12:00 Merit Packaging Limited 27-Feb-23 18:00 Samba Bank Limited 27-Feb-23 12:00 Dolmen City REIT 27-Feb-23 14:00 Universal Network Systems Ltd (GEM) 27-Feb-23 17:30 Javedan Corporation Limited 27-Feb-23 17:00 Globe Residency Reit 27-Feb-23 14:00 Azgard Nine Limited 27-Feb-23 11:30 Citi Pharma Ltd. 27-Feb-23 15:00 Escorts Investment Bank Limited 27-Feb-23 11:30 The Universal Insurance Company Limited 27-Feb-23 16:00 Attock Cement Pakistan Limited 27-Feb-23 16:00 Nestle Pakistan Limited 27-Feb-23 10:30 Pakistan Aluminium Beverage Cans Limited 27-Feb-23 13:00 At-Tahur Limited 27-Feb-23 11:00 Bawany Air Products Limited 27-Feb-23 14:00 Ferozsons Laboratories Limited 27-Feb-23 11:45 K-Electric Limited 27-Feb-23 14:00 Pakistan International Bulk Terminal 27-Feb-23 14:00 Al Shaheer Corporation Limited 27-Feb-23 12:30 Quice Food Industries Limited 27-Feb-23 12:00 Power Cement Limited 27-Feb-23 15:00 Shabbir Tiles & Ceramics Limited 27-Feb-23 16:00 National Foods Limited 27-Feb-23 12:00 Punjab Oil Mills Limited 27-Feb-23 11:30 Ghani Global Holdings Limited 28-Feb-23 14:00 Wah Noble Chemicals Limited 28-Feb-23 13:00 Ghani Global Glass Limited 28-Feb-23 11:00 Ghani Chemical Industries Limited 28-Feb-23 12:00 Bannu Woollen Mills Limited 28-Feb-23 11:30 National Bank of Pakistan 28-Feb-23 11:00 Bata Pakistan Limited 28-Feb-23 11:00 Thatta Cement Company Limited 28-Feb-23 16:00 Fecto Cement Limited 28-Feb-23 12:00 Gharibwal Cement Limited 28-Feb-23 14:00 Loads Limited 28-Feb-23 12:00 The Searle Company Limited 28-Feb-23 12:00 Arif Habib Corporation Limited 28-Feb-23 11:00 TRG Pakistan Limited 28-Feb-23 19:00 Hum Network Limited 28-Feb-23 13:00 Flying Cement Company Limited 28-Feb-23 11:00 Mitchell's Fruit Farms Limited 28-Feb-23 12:00 Telecard Limited 28-Feb-23 14:00 Supernet Limited (GEM) 28-Feb-23 11:00 Nishat Chunian Limited 28-Feb-23 11:00 Safe Mix Concrete Limited 28-Feb-23 16:00 Sitara Peroxide Limited 28-Feb-23 14:00 Dost Steels Limited 28-Feb-23 11:30 JS Bank Limited 01-03-2023 10:30 Roshan Packages Limited 01-03-2023 11:15 Amtex Limited 01-03-2023 14:30 BankIslami Pakistan Limited 01-03-2023 10:30 Khyber Tobacco Company Limited 01-03-2023 14:30 Allied Rental Modaraba 01-03-2023 9:30 Rafhan Maize Products Company Limited 01-03-2023 11:00 Indus Dyeing & Manufacturing Co Limited 01-03-2023 12:30 The Organic Meat Company Limited 01-03-2023 15:30 Dawood Hercules Corporation Limited 02-03-2023 15:00 Cyan Limited 02-03-2023 17:00 Pakistan Oxygen Limited 07-03-2023 14:00 =========================================================

