KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (February 21, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Adamjee Insurance 1,616,500 28.44 Total/Weighted Avg. Rate 1,616,500 28.44 Alfalah Sec. Adamjee Life Assuran 2,000,000 15.40 Total/Weighted Avg. Rate 2,000,000 15.40 AL Habib Cap. Mkt BankIslami Pakistan 6,000 13.10 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 13.10 Chase Securities Ferozsons Lab. 5,000 170.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 170.00 AL Habib Cap. Mkt Habib Bank Ltd. 5,000 75.35 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 75.35 Orbit Securities JS Bank Ltd. 2,500,000 4.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,500,000 4.00 Pearl Sec Kohinoor Energy 100,000 35.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 35.00 Fikree's (SMC) Mughal Iron & Steel 2,500 46.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 46.50 Alfalah Sec. National Bank Pak. 1,633,500 24.51 Total/Weighted Avg. Rate 1,633,500 24.51 K & I Global Oil & Gas Dev 2,500 91.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 91.00 MRA Sec. TRG Pakistan Ltd. 4,000 114.05 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 114.05 AL Habib Cap. Mkt United Bank Limited 3,500 103.35 Total/Weighted Avg. Rate 3,500 103.35 Arif Habib Ltd. Worldcall Telecom 8,000,000 1.17 Total/Weighted Avg. Rate 8,000,000 1.17 =========================================================================================== Total Turnover 15,878,500 ===========================================================================================

