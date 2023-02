Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (February 15, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Op-1 M.T D/74000 Pakistan National Shalamar Crude Oil Ship Corpt 12-02-2023 OP-2 Orchid Disc Alpine Marine Americas Chemical Services 13-02-2023 (Pvt) Ltd B-1 Zheng He 1 Load Eastwind Shipping Ethanol Company Ltd 10-02-2023 B-4 Ithomi Disc Seatrader 29-01-2023 Chickpeas Shipping B-5 Grace Load Sirius Logisiti 13-02-2023 Clinkers Pakistan B-6/B-7 Seaspan Disc Load Ocean Network Osaka Container Express 14-02-2023 Pakistan B-10/B-11 Europa Load Bulk Shipping Bay Clinkers Agencies 12-02-2023 Pvt Ltd B-11/B-12 He Sheng Disc. Legend Shipping & Nan Fang General Logisitics 13-02-2023 Cargo B-13/B-14 Xing Disc Ocean Services 04-02-2023 Yang Hai Canola (Pvt) Ltd B-14/B-15 Spring Oasis Disc Wheat Water Link 09-02-2023 Pakistan (Pvt) Ltd B-16/B-17 Kiran Disc Legend Shipping & Caspian General Logistics Pvt 14-02-2023 Cargo Nmb-1 Khalili Load Rice Al Faizan 04-02-2023 International Nmb-1 Rabani Load Rice Al Faizan 10-02-2023 International Nmb-2 Makran Load Wheat Latif Trading 04-02-2023 Straw Company ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20/B-21 Odelmar Disc Seatrade Shippi 11-02-2023 Lentils B-24/B-25 Sea Load Ocean Services 15-02-2023 Prosperity Cement (Pvt) Ltd B-25 Mohar Load Sirius Logisiti 15-02-2023 Cement Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T.Shalamar 15-02-2023 D/74000 Pakistan National Crude Oil Ship Corpt Orchid 15-02-2023 Disc Chemical Alpine Marine Americas Services (Pvt) Ltd Kiran Caspian 15-02-2023 Disc. General Legend Shipping & Cargo Logistics Pvt ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Golden Denise 15-02-2023 D/2500 Alpine Marine Chemical Services (Pvt) Ltd M.T Bolan 15-02-2023 D/55000 Alpine Marine Mogas Services (Pvt) Ltd M.T.Lahore 15-02-2023 D/74000 Pakistan National Crude Oil Ship Corpt Pontresina 15-02-2023 D/L Container Forbes Shipping Com (Pvt) Ltd YM Excellence 15-02-2023 D/L Container Inshipping (Pvt) Ltd Yu Peng 15-02-2023 L/4885 Seahawks General Cargo (Pvt) Limited Saver 1 16-02-2023 D/1500 Eastwind Shipping Chemical Company Ltd Thorswind 16-02-2023 D/L Container Diamond Shipping Services (Pvt) Ltd Wide Juliet 16-02-2023 D/L Container Ocean Network Express Pakistan ST Mary 16-02-2023 D/L Container International Ports & Ships Services Hyundai Tokyo 16-02-2023 D/L Container United Marine Agencies (Pvt) Ltd Mega Speed 16-02-2023 D/4386, Seahawks (Pvt) General Cargo Limited ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Nasco Gem 15-02-2023 General Cargo - Flc Longivity 15-02-2023 Clinkers - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Fairchem Palm oil Alpine Feb. 14, 2023 Sword ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Lisbon Containers MSC Pak Feb. 14, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Hafnia Mogas Asia Marine Feb. 14, 2023 Shanghai ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Star Canola Ocean Service Feb. 14, 2023 Jeannette Seed ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN GAS PORT CONSORTIUM ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL MilahaRas LNG GSA Feb. 14, 2023 Laffan ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Maran Gas LNG GSA Feb. 13, 2023 Asclepius ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Santa Rosa Containers GAC Feb. 15, 2023 Yihai Palm Kernal Alpine - ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Maran Gas Asclepius LNG GSA Feb. 15, 2023 ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Aurelia Palm oil Alpine Waiting for barth Ocean Autumn Condensate Alpine - Stena Impeccable Soyabean oil Sea Trade - Sea Power-II Wheat Posidon - Irenes Ray Containers GAC - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Brooklyn Containers - Feb. 15, 2023 Wide Juliet Containers - - =============================================================================

