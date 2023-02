KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (February 15, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Multiline Sec A.Shah Ghazi Sug (Sus) 195,000 10.38 Total/Weighted Avg. Rate 195,000 10.38 Alfalah Sec. Agha Steel Ind 36,000 11.91 Total/Weighted Avg. Rate 36,000 11.91 Alfalah Sec. Amreli Steels Ltd. 1,200,000 20.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,200,000 20.00 EFG Hermes Cherat Cement 1,970 108.10 Total/Weighted Avg. Rate 1,970 108.10 EFG Hermes Flying Cement Co. 100,000 5.91 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 5.91 EFG Hermes Int. Industries 80,000 160.45 Total/Weighted Avg. Rate 80,000 160.45 EFG Hermes K-Electric Limited 15,224,500 4.60 Total/Weighted Avg. Rate 15,224,500 4.60 EFG Hermes Lucky Cement 10,000 541.57 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 541.57 EFG Hermes Lucky Core Ind 17,450 772.45 Total/Weighted Avg. Rate 17,450 772.45 EFG Hermes Maple Leaf Cement 25,000 36.05 Adam Usman Sec 13,000 22.05 Total/Weighted Avg. Rate 38,000 31.26 EFG Hermes Mehmood Textile 32,000 900.00 Total/Weighted Avg. Rate 32,000 900.00 EFG Hermes Mughal Iron & Steel 6,000 49.00 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 49.00 EFG Hermes National Refinery 35,500 396.07 Total/Weighted Avg. Rate 35,500 396.07 EFG Hermes P. S. O 34,999 200.36 Total/Weighted Avg. Rate 34,999 200.36 Topline Sec. Power Cement Limited 200,000 9.25 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 9.25 Topline Sec. Searle Company Ltd. 185,671 159.69 Total/Weighted Avg. Rate 185,671 159.69 Topline Sec. Sui Northern Gas 40,000 69.46 Adam Usman Sec 16,580 43.95 Total/Weighted Avg. Rate 56,580 61.98 Adam Usman Sec Thatta Cement Co. 86,000 18.60 Total/Weighted Avg. Rate 86,000 18.60 Adam Usman Sec TRG Pakistan Ltd. 8,000 108.00 Total/Weighted Avg. Rate 8,000 108.00 =========================================================================================== Total Turnover 17,547,670 ===========================================================================================

