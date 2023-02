KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (February 08, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== AL Habib Cap. Mkt Allied Rental Mod. 20,000 25.00 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 25.00 Tannu Sec. Azgard Nine Ltd. 300,000 7.25 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 7.25 Intermarket Sec Habib Bank Ltd. 4,246,293 76.57 Total/Weighted Avg. Rate 4,246,293 76.57 M. M. M. A. Khanani Lotte Chemical Ltd 3,000 26.60 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 26.60 EFG Hermes MCB Bank Ltd. 23,000 115.18 Total/Weighted Avg. Rate 23,000 115.18 Adam Usman Sec Oil & Gas Dev 20,500 99.22 Total/Weighted Avg. Rate 20,500 99.22 Adam Usman Sec Pak Refinery 418,000 14.20 Total/Weighted Avg. Rate 418,000 14.20 Equity Master Sec Pak Suzuki 900 131.05 Total/Weighted Avg. Rate 900 131.05 Tannu Sec. Pak. Int. Bulk Terminal 900,000 4.50 Total/Weighted Avg. Rate 900,000 4.50 MRA Sec. TRG Pakistan Ltd. 5,000 120.90 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 120.90 Arif Habib Ltd. Worldcall Telecom 5,000,000 1.30 Total/Weighted Avg. Rate 5,000,000 1.30 =========================================================================================== Total Turnover 10,936,693 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2023