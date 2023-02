KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (February 06, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Aisha Steel Mills 520,000 7.50 Total/Weighted Avg. Rate 520,000 7.50 Alfalah Sec. Flying Cement Co. 1,240,500 9.14 Total/Weighted Avg. Rate 1,240,500 9.14 K & I Global Ghandhara Ind. Ltd. 9,400 89.00 Total/Weighted Avg. Rate 9,400 89.00 Alfalah Sec. Ghani Global Holding 755,000 12.19 Total/Weighted Avg. Rate 755,000 12.19 Fawad Yusuf Sec. Maple Leaf Cement 1,000 21.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 21.50 EFG Hermes MCB Bank Ltd. 74,000 112.46 Total/Weighted Avg. Rate 74,000 112.46 M. M. M. A. Khanani Oil & Gas Dev. 3,000 92.38 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 92.38 FDM Capital Pakistan Petroleum 2,000 74.21 Adam Sec. 3,000 80.15 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 77.77 Alfalah Sec. TPL Properties Ltd 629,000 18.28 Total/Weighted Avg. Rate 629,000 18.28 =========================================================================================== Total Turnover 3,236,900 ===========================================================================================

