KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (November 07, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Topline Sec. Al Shaheer Corp. 160,000 12.69 Total/Weighted Avg. Rate 160,000 12.69 Alfalah Sec. Amreli Steels Ltd. 875,000 24.50 Total/Weighted Avg. Rate 875,000 24.50 Topline Sec. Arif Habib Limited 50,000 37.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 37.00 Multiline Sec Attock Refinery 31,668 70.91 K & I Global 950 74.83 Total/Weighted Avg. Rate 32,618 71.02 Seven Star Sec Bank AL-Habib 5,000 53.50 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 53.50 AKD Sec. Cnergyico PK Ltd. 10,000,000 4.95 Total/Weighted Avg. Rate 10,000,000 4.95 Intermarket Sec Engro Fertilizers 25,056 81.52 Total/Weighted Avg. Rate 25,056 81.52 Intermarket Sec. Faysal Bank 20,880 31.04 Total/Weighted Avg. Rate 20,880 31.04 Topline Sec. Ghandhara Ind. Ltd. 8,000 35.97 Total/Weighted Avg. Rate 8,000 35.97 Friendly Sec HI-tech Lubricant 47,500 32.72 Total/Weighted Avg. Rate 47,500 32.72 Intermarket Sec Hub Power 19,140 67.62 Total/Weighted Avg. Rate 19,140 67.62 MRA Sec. Lotte Chemical Ltd 10,000 28.60 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 28.60 Multiline Sec NetSol Technologies 42,108 10.26 Total/Weighted Avg. Rate 42,108 10.26 Alfalah Sec Nishat Power Ltd. 200,000 20.00 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 20.00 Topline Sec Olympia Mills Limite 4,000 16.50 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 16.50 AL Habib Cap Mkt Pak Oilfields 90 10.60 Intermarket Sec 3,132 09.50 Total/Weighted Avg. Rate 3,222 09.53 Topline Sec Reliance Weaving 62,000 49.91 Total/Weighted Avg. Rate 62,000 49.91 Surmawala Sec Searle Company Ltd. 500 82.50 Total/Weighted Avg. Rate 500 82.50 Intermarket Sec Sui Northern Gas 37,932 37.21 Aba Ali H. Sec 24,500 38.27 MRA Sec. 5,000 38.15 Total/Weighted Avg. Rate 67,432 37.66 Intermarket Sec Systems Ltd. 8,700 49.03 Total/Weighted Avg. Rate 8,700 49.03 Intermarket Sec TPL Properties Ltd 24,739 18.03 Total/Weighted Avg. Rate 24,739 18.03 Arif Habib Ltd Worldcall Telecom 5,000,000 1.62 Intermarket Sec 873,132 1.57 Total/Weighted Avg. Rate 5,873,132 1.61 =========================================================================================== Total Turnover 17,539,027 ===========================================================================================

