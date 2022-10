KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (October 27, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Amreli Steels Ltd. 244,000 24.60 Total/Weighted Avg. Rate 244,000 24.60 Shaffi Securities At-Tahur Ltd. 17,000 23.00 Total/Weighted Avg. Rate 17,000 23.00 Equity Master Sec. D.G.Cement 38,000 53.00 Total/Weighted Avg. Rate 38,000 53.00 MRA Sec. Dewan Farooqe Motors 7,000 8.50 Total/Weighted Avg. Rate 7,000 8.50 Fortune Sec. Engro Corporation 3,090 246.81 AL Habib Cap. Mkt 30,000 245.54 Total/Weighted Avg. Rate 33,090 245.66 Shaffi Securities Ferozsons Lab 1,200 198.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,200 198.00 Alfalah Sec. Ghani Value Glass 150,000 60.00 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 60.00 MRA Sec. Ittehad Chemicals Ltd 21,675 28.67 Total/Weighted Avg. Rate 21,675 28.67 M. M. M. A. Khanani K.S.B. Pumps 2,000 98.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 98.00 D.J.M. Sec. Lotte Chemical Ltd 14,000 28.80 Total/Weighted Avg. Rate 14,000 28.80 AL Habib Cap. Mkt Pak Oilfields 150 384.00 Total/Weighted Avg. Rate 150 384.00 HH Misbah Sec Shell Pak 13,500 135.95 Total/Weighted Avg. Rate 13,500 135.95 Alfalah Sec Siddiqsons Tin Plate 1,250,000 8.30 Total/Weighted Avg. Rate 1,250,000 8.30 Insight Sec TPL Corp Ltd. 10,000 8.50 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 8.50 Darson Sec TRG Pakistan Ltd. 80,000 126.00 MRA Sec 500 110.00 Total/Weighted Avg. Rate 80,500 125.90 Topline Sec United Bank Limited 4,000 112.60 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 112.60 Zafar Sec Worldcall Telecom 300,000 1.67 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 1.67 =========================================================================================== Total Turnover 2,186,115 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2022