KARACHI: Dates of Closure of Books and holding of Ordinary and Extra-Ordinary General Meetings of companies listed on the stock exchanges.

==================================================================================================== Dividend BC-2 Start AGM/ Name of Company Book Closure Bonus/ Date EOGM From To Right Ex-Price ==================================================================================================== Chashma Sugar Mills Ltd 28-Sep-22 07-10-2022 07-10-2022 Bestway Cement Ltd 01-10-2022 07-10-2022 40% (F) 29-Sep-22 07-10-2022 (AGSILSC) Agha Steel Industries Ltd 03-10-2022 07-10-2022 BankIslami Pakistan Ltd 03-10-2022 10-10-2022 10-10-2022 Sanofi-Aventis Pakistan Ltd 03-10-2022 11-10-2022 11-10-2022 Cherat Packaging Ltd 04-10-2022 11-10-2022 15% (F),10% B 30-Sep-22 11-10-2022 (EPCLSC) Engro Polymer & Chemicals Ltd 04-10-2022 11-10-2022 Cherat Cement Company Ltd 05-10-2022 12-10-2022 30% (F) 03-10-2022 12-10-2022 Emco Industries Ltd 05-10-2022 12-10-2022 5% (F) 03-10-2022 12-10-2022 Sui Northern Gas Pipelines Ltd 10-10-2022 12-10-2022 25% (i) 06-10-2022 Tata Textile Mills Ltd 06-10-2022 13-10-2022 50% (F) 04-10-2022 13-10-2022 MACPAC Films Ltd 07-10-2022 14-10-2022 10% (F) 05-10-2022 14-10-2022 Engro Powergen Qadirpur Ltd 07-10-2022 14-10-2022 14-10-2022 Arif Habib Ltd 08-10-2022 15-10-2022 60% (F) 06-10-2022 15-10-2022 Good Luck Industries Ltd. 08-10-2022 15-10-2022 30% (F) 06-10-2022 15-10-2022 MetaTech Health Ltd 09-10-2022 15-10-2022 15-10-2022 Bannu Woollen Mills Ltd Janana De Malucho 10-10-2022 17-10-2022 NIL 17-10-2022 Textile Mills Ltd 10-10-2022 17-10-2022 NIL 17-10-2022 Pakistan Synthetics Ltd 10-10-2022 17-10-2022 NIL 17-10-2022 Dawood Lawrencepur Ltd 11-10-2022 17-10-2022 17-10-2022 The Hub Power Company Ltd 13-10-2022 17-10-2022 155% (i) 11-10-2022 Interloop Ltd 11-10-2022 18-10-2022 20% (F), 4% (B) 07-10-2022 18-10-2022 Agha Steel Ind.Ltd 11-10-2022 18-10-2022 NIL 24-10-2022 Nishat Power Ltd 11-10-2022 18-10-2022 25% (F) 07-10-2022 18-10-2022 (CNERGYSC) Cnergyico PK Ltd. 12-10-2022 18-10-2022 Fauji Foods Ltd 12-10-2022 18-10-2022 18-10-2022 National Refinery Ltd 12-10-2022 19-10-2022 150% (F) 10-10-2022 19-10-2022 Cnergyico PK Ltd 12-10-2022 19-10-2022 NIL 19-10-2022 Attock Cement Pakistan Ltd 12-10-2022 19-10-2022 15% (F) 10-10-2022 19-10-2022 Merit Packaging Ltd 13-10-2022 19-10-2022 NIL 19-10-2022 Amreli Steels Ltd 12-10-2022 20-10-2022 NIL 20-10-2022 Descon Oxychem Ltd 13-10-2022 20-10-2022 20% (F) 11-10-2022 20-10-2022 Dynea Pakistan Ltd 13-10-2022 20-10-2022 150% (F) 11-10-2022 20-10-2022 Pak Datacom Ltd 13-10-2022 20-10-2022 60% (F) 11-10-2022 20-10-2022 AN Textile Mills Ltd 14-10-2022 20-10-2022 Nil 20-10-2022 Agriauto Industries Ltd 14-10-2022 20-10-2022 25% B 12-10-2022 20-10-2022 Shabbir Tiles & Ceramics Ltd 14-10-2022 20-10-2022 15% (F) 12-10-2022 20-10-2022 National Foods Ltd 14-10-2022 20-10-2022 100% (F) 12-10-2022 20-10-2022 Thal Ltd 14-10-2022 20-10-2022 50% (F) 12-10-2022 20-10-2022 Mahmood Textile Mills Ltd 07-10-2022 21-10-2022 100% (F) 05-10-2022 21-10-2022 Khyber Textile Mills Ltd 13-10-2022 21-10-2022 NIL 21-10-2022 Rupali Polyester Ltd 14-10-2022 21-10-2022 50% (F) 12-10-2022 21-10-2022 Altern Energy Ltd 14-10-2022 21-10-2022 NIL 21-10-2022 First National Bank Modaraba 14-10-2022 21-10-2022 NIL 21-10-2022 Burshane LPG (Pakistan) Ltd 15-10-2022 21-10-2022 NIL 21-10-2022 Pak Elektron Ltd 15-10-2022 21-10-2022 21-10-2022 Synthetic Products Enterprises Ltd 15-10-2022 21-10-2022 NIL 21-10-2022 Fauji Cement Company Ltd 15-10-2022 21-10-2022 12.5% (B) 13-10-2022 21-10-2022 Sitara Chemical Industries Ltd 15-10-2022 21-10-2022 80% (F) 13-10-2022 21-10-2022 Pakistan PVC Ltd 16-10-2022 21-10-2022 NIL 21-10-2022 Calcorp Ltd 14-10-2022 22-10-2022 NIL 22-10-2022 786 Investments Ltd 15-10-2022 22-10-2022 NIL 22-10-2022 Escorts Investment Bank Ltd 15-10-2022 22-10-2022 NIL 22-10-2022 Macter International Ltd 15-10-2022 22-10-2022 15% (F) 13-10-2022 22-10-2022 (BAHLTFC9) Bank AL Habib Ltd 12-10-2022 24-10-2022 MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 17-10-2022 24-10-2022 10% (F) 13-10-2022 24-10-2022 TPL Trakker Ltd 17-10-2022 24-10-2022 NIL 24-10-2022 First Dawood Investment Bank Ltd 17-10-2022 24-10-2022 NIL 24-10-2022 Matco Foods Ltd 17-10-2022 24-10-2022 NIL 24-10-2022 Kohinoor Energy Ltd 18-10-2022 24-10-2022 NIL 24-10-2022 Shezan International Ltd 18-10-2022 24-10-2022 50% (F) 14-10-2022 24-10-2022 Artistic Denim Mills Ltd 17-10-2022 25-10-2022 20% (F) 13-10-2022 25-10-2022 Biafo Industries Ltd 17-10-2022 25-10-2022 23% (F) 13-10-2022 25-10-2022 Oil & Gas Development Company Ltd 18-10-2022 25-10-2022 25% (F) 14-10-2022 25-10-2022 Pakistan Paper Products Ltd 18-10-2022 25-10-2022 NIL 25-10-2022 Next Capital Ltd 18-10-2022 25-10-2022 15% B 14-10-2022 25-10-2022 Bolan Castings Ltd 18-10-2022 25-10-2022 NIL 25-10-2022 J.K. Spinning Mills Ltd 18-10-2022 25-10-2022 20% (F) 14-10-2022 25-10-2022 Pakistan International Bulk Terminal 18-10-2022 25-10-2022 NIL 25-10-2022 Hum Network Ltd 18-10-2022 25-10-2022 NIL 25-10-2022 NetSol Technologies Ltd 19-10-2022 25-10-2022 NIL 25-10-2022 Pakistan Refinery Ltd 19-10-2022 25-10-2022 NIL 25-10-2022 TRG Pakistan Ltd 19-10-2022 25-10-2022 NIL 25-10-2022 Elahi Cotton Mills Ltd 19-10-2022 25-10-2022 NIL 25-10-2022 Kohat Textile Mills Ltd 19-10-2022 25-10-2022 NIL 25-10-2022 Saif Textile Mills Ltd 19-10-2022 25-10-2022 NIL 25-10-2022 Panther Tyres Ltd. 19-10-2022 25-10-2022 10% (F) 17-10-2022 25-10-2022 Shams Textile Mills Ltd 19-10-2022 25-10-2022 NIL 25-10-2022 Murree Brewery Company Ltd 19-10-2022 25-10-2022 100% (F) 17-10-2022 25-10-2022 Dawood Equities Ltd 16-10-2022 26-10-2022 Nil 26-10-2022 Sally Textile Mills Ltd 16-10-2022 26-10-2022 NIL 26-10-2022 Security Papers Ltd 17-10-2022 26-10-2022 100% (F) 13-10-2022 26-10-2022 Al-Khair Gadoon Ltd 18-10-2022 26-10-2022 NIL 26-10-2022 Habib Rice Product Ltd 18-10-2022 26-10-2022 40% (F) 14-10-2022 26-10-2022 Pakistan State Oil Company Ltd 19-10-2022 26-10-2022 100% (F) 17-10-2022 26-10-2022 Pakistan Petroleum Ltd Preference Shares 19-10-2022 26-10-2022 5% 26-10-2022 Suraj Cotton Mills Ltd 19-10-2022 26-10-2022 40 (F) 17-10-2022 26-10-2022 Towellers Ltd 19-10-2022 26-10-2022 100% (F) 17-10-2022 26-10-2022 Arpak International Investments Ltd. 19-10-2022 26-10-2022 Nil 26-10-2022 Pakistan Petroleum Ltd 19-10-2022 26-10-2022 5% (F) 17-10-2022 26-10-2022 Orient Rental Mod 19-10-2022 26-10-2022 NIL 26-10-2022 Sindh Modaraba 19-10-2022 26-10-2022 12% (F) 17-10-2022 26-10-2022 Gillette Pakistan Ltd 19-10-2022 26-10-2022 NIL 26-10-2022 First Elite Capital Modaraba 20-10-2022 26-10-2022 NIL 26-10-2022 Sapphire Textile Mills Ltd 20-10-2022 26-10-2022 100% (F) 18-10-2022 26-10-2022 Sapphire Fibres Ltd 20-10-2022 26-10-2022 100% (F) 18-10-2022 26-10-2022 Ismail Industries Ltd 20-10-2022 26-10-2022 40% (F) 18-10-2022 26-10-2022 Ghani Glass Ltd 20-10-2022 26-10-2022 Nil 26-10-2022 K-Electric Ltd 20-10-2022 26-10-2022 NIL 26-10-2022 Sazgar Engineering Works Ltd 20-10-2022 26-10-2022 NIL 26-10-2022 Premium Textile Mills Ltd 20-10-2022 26-10-2022 500% (F) 18-10-2022 26-10-2022 Reliance Cotton Spinning Mills Ltd. 20-10-2022 26-10-2022 75% (F) 18-10-2022 26-10-2022 Feroze1888 Mills Ltd 20-10-2022 26-10-2022 29.10 (ii) 18-10-2022 26-10-2022 Saudi Pak Leasing Company Ltd 20-10-2022 26-10-2022 NIL 26-10-2022 Al-Abid Silk Mills Ltd 20-10-2022 26-10-2022 NIL 26-10-2022 Ali Asghar Textile Mills Ltd 20-10-2022 26-10-2022 Nil 26-10-2022 First IBL Modaraba 20-10-2022 26-10-2022 NIL 26-10-2022 First UDL Modaraba 20-10-2022 26-10-2022 9% (F) 18-10-2022 26-10-2022 Ghani Value Glass Ltd 20-10-2022 26-10-2022 20% (B) 18-10-2022 26-10-2022 Berger Paints Pakistan Ltd 20-10-2022 26-10-2022 40% (F) 18-10-2022 26-10-2022 Ittefaq Iron Industries Ltd 20-10-2022 26-10-2022 NIL 26-10-2022 Kohinoor Mills Ltd 20-10-2022 27-10-2022 20% (F) 18-10-2022 27-10-2022 Ashfaq Textile Mills Ltd 20-10-2022 27-10-2022 10% B 18-10-2022 28-10-2022 Landmark Spinning Industries Ltd 20-10-2022 27-10-2022 Nil 27-10-2022 Dewan Textile Mills Ltd 20-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 D.M. Textile Mills Ltd 20-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Dewan Farooque Motors Ltd 20-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Dewan Khalid Textile Mills Ltd 20-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Chakwal Spinning Mills Ltd 20-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Dewan Automotive Engineering Ltd. 20-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Ghandhara Tyre & Rubber Co. Ltd 20-10-2022 27-10-2022 30% (F) 18-10-2022 27-10-2022 CRESCENT STEEL & ALLIED PROUDCTS LTD. 20-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 AKD Hospitality Ltd 20-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Diamond Industries Ltd 20-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Pioneer Cement Ltd 20-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Bhanero Textile Mills Ltd 20-10-2022 27-10-2022 715% (F) 18-10-2022 27-10-2022 Blessed Textiles Ltd 20-10-2022 27-10-2022 330% (F) 18-10-2022 27-10-2022 Dewan Mushtaq Textile Mills Ltd 20-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Faisal Spinning Mills Ltd 20-10-2022 27-10-2022 214.5% (F) 18-10-2022 27-10-2022 Crescent Cotton Mills Ltd 20-10-2022 27-10-2022 7.5% (F) 18-10-2022 27-10-2022 Gul Ahmed Textile Mills Ltd 20-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Popular Islamic Modaraba 20-10-2022 27-10-2022 3.744% (F) 18-10-2022 27-10-2022 Trust Modaraba 20-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Dewan Farooque Spinning Mills Ltd 20-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Gharibwal Cement Ltd 20-10-2022 27-10-2022 10% (F) 18-10-2022 27-10-2022 Dewan Cement Ltd 20-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Ittehad Chemicals Limted 20-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Treet Corporation Ltd 20-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Colony Textile Mills Ltd 20-10-2022 27-10-2022 Nil 27-10-2022 Yousaf Weaving Mills Ltd 20-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Flying Cement Company Ltd 20-10-2022 27-10-2022 Nil 27-10-2022 Dost Steels Ltd 20-10-2022 27-10-2022 Nil 27-10-2022 INVEST CAP INVESTMENT BANK LTD 20-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Thatta Cement Company Ltd 20-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Javedan Corporation Ltd 20-10-2022 27-10-2022 Nil 27-10-2022 TPL Corp Ltd 20-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 OLP Financial Services Pak Ltd 20-10-2022 27-10-2022 20% (F) 18-10-2022 27-10-2022 SHAFFI CHEMICAL INDUSTRIES LTD . 20-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 First Treet Manufacturing Modaraba 20-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 TPL Properties Ltd 20-10-2022 27-10-2022 10% B 18-10-2022 27-10-2022 Kot Addu Power Company Ltd 21-10-2022 27-10-2022 40% (F) 19-10-2022 27-10-2022 Siddiqsons Tin Plate Ltd 21-10-2022 27-10-2022 Nil 27-10-2022 Maple Leaf Cement Factory Ltd 21-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Nimir Resins Ltd 21-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Allied Rental Modaraba 21-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Nishat Chunian Ltd 21-10-2022 27-10-2022 40% (F) 19-10-2022 27-10-2022 Kohinoor Textile Mills Ltd 21-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Grays Leasing Ltd 21-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Fateh Sports Wear Ltd 21-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Reliance Weaving Mills Ltd 21-10-2022 27-10-2022 40% (F) 19-10-2022 27-10-2022 At-Tahur Ltd 21-10-2022 27-10-2022 27-10-2022 First Fidelity Leasing Modaraba 21-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Buxly Paints Ltd 21-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Sunrays Textile Mills Ltd 21-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Ellcot Spinning Mills Ltd 21-10-2022 27-10-2022 100% (F) 19-10-2022 27-10-2022 Otsuka Pakistan Ltd 21-10-2022 27-10-2022 15% (F) 19-10-2022 27-10-2022 Tariq Glass Industries Ltd 21-10-2022 27-10-2022 20% (F) 25% (B) 19-10-2022 27-10-2022 Pakistan Services Ltd 21-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Shield Corporation Ltd 21-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Bilal Fibres Ltd 21-10-2022 27-10-2022 Nil 27-10-2022 Metropolitan Steel Corporation Ltd. 21-10-2022 27-10-2022 Nil 27-10-2022 Millat Tractors Ltd 21-10-2022 27-10-2022 200% (F),20% B 19-10-2022 27-10-2022 International Knitwear Ltd 21-10-2022 27-10-2022 7.5% (F) 19-10-2022 27-10-2022 Kohat Cement Company Ltd 21-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Fateh Industries Ltd 21-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Arctic Textile Mills Ltd 21-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Nagina Cotton Mills Ltd 21-10-2022 27-10-2022 100% (F) 19-10-2022 27-10-2022 Olympia Mills Ltd 21-10-2022 27-10-2022 Nil 27-10-2022 Prosperity Weaving Mills Ltd 21-10-2022 27-10-2022 50% (F) 19-10-2022 27-10-2022 The Crescent Textile Mills Ltd 21-10-2022 27-10-2022 10% (F) 19-10-2022 27-10-2022 Hamid Textile Mills Ltd 22-10-2022 27-10-2022 NIL 25-10-2022 S.G. Power Ltd 24-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Ecopack Ltd 15-10-2022 28-10-2022 15% (B) 13-10-2022 28-10-2022 1ST. IMROOZ MODARABA 15-10-2022 28-10-2022 55% (F) 13-10-2022 28-10-2022 D.G. Khan Cement Company Ltd 15-10-2022 28-10-2022 10% (F) 13-10-2022 28-10-2022 First Habib Modaraba 18-10-2022 28-10-2022 20% (F) 14-10-2022 25-10-2022 Habib Metro Modaraba 18-10-2022 28-10-2022 4.5% (F) 14-10-2022 25-10-2022 Shahzad Textile Mills Ltd 19-10-2022 28-10-2022 NIL ` 28-10-2022 Crescent Fibres Ltd 20-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Imperial Ltd 20-10-2022 28-10-2022 Nil 28-10-2022 First Credit and Investment Bank Ltd 20-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Amtex Ltd 20-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Masood Textile Mills Ltd 21-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 CORDOBA LOGISTICS & VENURES LTD 21-10-2022 28-10-2022 Nil 28-10-2022 Dewan Salman Fibre Ltd 21-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Gatron (Industries) Ltd 21-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Redco Textiles Ltd 21-10-2022 28-10-2022 Nil 28-10-2022 Nishat Mills Ltd 21-10-2022 28-10-2022 40% (F) 19-10-2022 28-10-2022 Quetta Textile Mills Ltd 21-10-2022 28-10-2022 Nil 28-10-2022 Modaraba Al-Mali 21-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 OLP Modaraba 21-10-2022 28-10-2022 20% (F) 19-10-2022 28-10-2022 First National Equities Ltd 21-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Power Cement Ltd 21-10-2022 28-10-2022 Nil 28-10-2022 Punjab Oil Mills Ltd 21-10-2022 28-10-2022 20% (F),20% B 19-10-2022 28-10-2022 Leather Up Ltd 21-10-2022 28-10-2022 Nil 28-10-2022 Pakistan Hotels Developers Ltd 21-10-2022 28-10-2022 15% (F) 19-10-2022 28-10-2022 Fecto Cement Ltd 21-10-2022 28-10-2022 Nil 28-10-2022 Media Times Ltd 21-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Ghani Global Holdings Ltd 21-10-2022 28-10-2022 Nil 28-10-2022 Ideal Spinning Mills Ltd 21-10-2022 28-10-2022 20% (F) 19-10-2022 28-10-2022 Maqbool Textile Mills Ltd 21-10-2022 28-10-2022 10% (F) 19-10-2022 28-10-2022 Ghani Global Glass Ltd 21-10-2022 28-10-2022 Nil 28-10-2022 First Capital Equities Ltd 21-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Loads Ltd 21-10-2022 28-10-2022 Nil 28-10-2022 The Organic Meat Company Ltd 21-10-2022 28-10-2022 9.75% B 19-10-2022 28-10-2022 Citi Pharma Ltd. 21-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Roshan Packages Ltd 21-10-2022 28-10-2022 Nil 28-10-2022 Sana Industries Ltd 21-10-2022 28-10-2022 10% (F) 19-10-2022 28-10-2022 Nadeem Textile Mills Ltd 21-10-2022 28-10-2022 60% (F) 19-10-2022 28-10-2022 Security Leasing Corporation Ltd 21-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Gammon Pakistan Ltd 21-10-2022 28-10-2022 Nil 28-10-2022 Balochistan Glass Ltd 21-10-2022 28-10-2022 Nil 28-10-2022 GOC (Pak) Ltd. 21-10-2022 28-10-2022 10% (F) 19-10-2022 28-10-2022 Shifa International Hospitals Ltd 21-10-2022 28-10-2022 15% (F) 19-10-2022 28-10-2022 Dar-es-Salaam Textile Mills Ltd 21-10-2022 28-10-2022 Nil 28-10-2022 Crescent Jute Products Ltd 21-10-2022 28-10-2022 Nil 28-10-2022 Bela Automotives Ltd 21-10-2022 28-10-2022 Nil 28-10-2022 G3 Technologies Ltd 21-10-2022 28-10-2022 Nil 28-10-2022 Hala Enterprises Ltd 21-10-2022 28-10-2022 Nil 28-10-2022 AEL Textiles Ltd 21-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Bunnys Ltd 21-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Service Industries Textiles Ltd 21-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Khyber Tobacco Company Ltd 21-10-2022 28-10-2022 28-10-2022 Azgard Nine Ltd 21-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Husein Industries Ltd 21-10-2022 28-10-2022 Nil 28-10-2022 Nimir Industrial Chemicals Ltd 22-10-2022 28-10-2022 15% (F) 20-10-2022 28-10-2022 Husein Industries Ltd 22-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Ghazi Fabrics International Ltd 22-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Shadab Textile Mills Ltd 22-10-2022 28-10-2022 5% (F) 20-10-2022 28-10-2022 Haji Mohammad Ismail Mills Ltd 22-10-2022 28-10-2022 Nil 28-10-2022 Din Textile MIlls Ltd 22-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 PAKISTAN NATIONAL SHIPPING CORP 22-10-2022 28-10-2022 50% (F) 20-10-2022 28-10-2022 Sitara Energy Ltd 22-10-2022 28-10-2022 Nil 28-10-2022 United Brands Ltd 22-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Ghandhara Nissan Ltd 22-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Ghandhara Industries Ltd 22-10-2022 28-10-2022 Nil 28-10-2022 Trust Securities & Brokerage Ltd 22-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 B.F. Modaraba 22-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Zephyr Textiles Ltd 22-10-2022 28-10-2022 5% (F) 20-10-2022 28-10-2022 AKD SCEURITIES LTD 22-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Kohinoor Power Company Ltd 22-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 IBL HealthCare Ltd 22-10-2022 28-10-2022 10% (F)10% (B) 20-10-2022 28-10-2022 Aisha Steel Mills Ltd 22-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 AISHA STEEL PREFERENCE SHARES (ASLPS) 22-10-2022 28-10-2022 Rs. 1.18* 20-10-2022 28-10-2022 AISHA STEEL CONVT CUM. PREF (ASLCPS) 22-10-2022 28-10-2022 Rs. 1.17* 20-10-2022 28-10-2022 Hi-Tech Lubricants Ltd 22-10-2022 28-10-2022 20% (F) 20-10-2022 28-10-2022 Pakistan Stock Exchange Ltd 22-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 B.R.R. Guardian Modaraba 22-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Air Link Communication Ltd 22-10-2022 28-10-2022 10% (F) 20-10-2022 28-10-2022 Kohinoor Industries Ltd 22-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Arif Habib Corporation Ltd 22-10-2022 28-10-2022 40% (F) 20-10-2022 28-10-2022 Zahidjee Textile Mills Ltd 22-10-2022 28-10-2022 10% (F) 20-10-2022 28-10-2022 Zahur Cotton Mills Ltd 22-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 The Searle Company Ltd 22-10-2022 28-10-2022 25% (B) 20-10-2022 28-10-2022 Wah Noble Chemicals Ltd 22-10-2022 28-10-2022 50% (F) 20-10-2022 28-10-2022 United Distributors Pakistan Ltd 22-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Allawasaya Tex. Mills Ltd. 22-10-2022 28-10-2022 72.50% (F) 20-10-2022 28-10-2022 D.S. Industries Ltd 24-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Pervez Ahmed Consultancy Services Ltd. 24-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 Shahtaj Textile Ltd 19-10-2022 29-10-2022 130% (F) 17-10-2022 28-10-2022 Hafiz Ltd 22-10-2022 29-10-2022 20% (F) 20-10-2022 27-10-2022 Data Agro Ltd 22-10-2022 30-10-2022 NIL 28-10-2022 S.S.Oil Mills Ltd 24-10-2022 30-10-2022 50% (F) 20-10-2022 27-10-2022 Mughal Iron & Steel Industries Ltd 22-10-2022 31-10-2022 NIL 31-10-2022 Image Pakistan Ltd 24-10-2022 31-10-2022 15% (B) 20-10-2022 28-10-2022 Tri-Star Mutual Fund Ltd 24-10-2022 31-10-2022 NIL 28-10-2022 First Tri-Star Modaraba 24-10-2022 31-10-2022 NIL 28-10-2022 First Paramount Modaraba 24-10-2022 31-10-2022 NIL 31-10-2022 Tri-Star Power Ltd 24-10-2022 31-10-2022 NIL 28-10-2022 Mubarak Textile Mills Ltd 27-10-2022 31-10-2022 Nil 28-10-2022 Idrees Textile Mills Ltd 25-10-2022 01-11-2022 NIL 27-10-2022 First Al-Noor Modaraba 26-10-2022 08-11-2022 10% B 24-10-2022 27-10-2022 At-Tahur Ltd 15-11-2022 21-11-2022 10% (B) 11-11-2022 Equity Modarba 1st. 11-Dec-2022 22-Dec-2022 NIL 2-D ec-2022 Summit Bank Ltd 27-10-2022 ====================================================================================================

Indications:

Extra Ordinary General Meeting #

As per company announcement *

Copyright Business Recorder, 2022