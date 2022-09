KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Friday (September 30, 2022).

================================================================================================================= MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ================================================================================================================= As on: 30-09-2022 ================================================================================================================= Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ================================================================================================================= Ismail Iqbal Sec Ist Equity Mod Crescent Cotton 36,636 36.00 Total/Weighted Avg. Rate 36,636 36.00 Ist Equity Mod Ismail Iqbal Sec Crescent Textile 73,272 18.00 Total/Weighted Avg. Rate 73,272 18.00 Chase Securities D.J.M. Sec. Habib Bank Ltd. 100,000 69.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 69.00 Topline Sec. Optimus Capital Shakarganj Ltd. 1,000,000 50.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 50.00 Adam Sec. Fortune Sec. TPL Properties Ltd 420,000 20.82 Total/Weighted Avg. Rate 420,000 20.82 Alfalah Sec. Insight Sec. TRG Pakistan Ltd. 498,217 129.00 Total/Weighted Avg. Rate 498,217 129.00 ================================================================================================================= Total Turnover 2,128,125 =================================================================================================================

Copyright Business Recorder, 2022