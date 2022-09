KARACHI: Dates of Closure of Books and holding of Ordinary and Extra-Ordinary General Meetings of companies listed on the stock exchanges.

==================================================================================================== Dividend BC-2 Start AGM/ Name of Company Book Closure Bonus/ Date EOGM From To Right Ex-Price ==================================================================================================== ASKARI LIFE ASSURANCE COMPANY LTD # 16-09-2022 22-09-2022 22-09-2022 The United Insurance Co. of Pakistan Ltd. 16-09-2022 24-09-2022 24-09-2022 (BAFLTFC6) BANK ALFALAH LTD 11-09-2022 25-09-2022 JAVEDAN CORPORATION LTD 23-09-2022 25-09-2022 40% (i) 21-09-2022 Dewan Salman Fibre Ltd. # 19-09-2022 26-09-2022 26-09-2022 Colgate Palmolive (Pakistan) Ltd 20-09-2022 26-09-2022 280% (F),15% B 16-09-2022 26-09-2022 METATECH HEALTH LTD 20-09-2022 26-09-2022 355% (B) 16-09-2022 (HBLTFC2) Habib Bank Ltd 20-09-2022 26-09-2022 Gadoon Textile Mills Ltd 20-09-2022 27-09-2022 200% (F) 16-09-2022 27-09-2022 First Habib Modaraba # 21-09-2022 27-09-2022 27-09-2022 I.C.I Pakistan Ltd 21-09-2022 27-09-2022 150% (F) 19-09-2022 27-09-2022 Habib Metro Modaraba # 21-09-2022 27-09-2022 27-09-2022 Pakistan Cables Ltd. 21-09-2022 28-09-2022 65% (F),15% B 19-09-2022 28-09-2022 Lucky Cement Ltd 22-09-2022 28-09-2022 NIL 28-09-2022 Mari Petroleum Company Ltd 22-09-2022 28-09-2022 620% (F) 20-09-2022 28-09-2022 G3 Technologies Ltd * 22-09-2022 28-09-2022 8.8045% R 20-09-2022 Century Paper & Board Mills Ltd 22-09-2022 28-09-2022 10% B 20-09-2022 28-09-2022 Atlas Battery Ltd 15-09-2022 29-09-2022 125% (F),25% B 13-09-2022 29-09-2022 INTERNATIONAL STEELS LTD 21-09-2022 29-09-2022 45 (F) 19-09-2022 29-09-2022 Universal Insurance `Co. Ltd. # 22-09-2022 29-09-2022 29-09-2022 International Industries Ltd. 21-09-2022 30-09-2022 60% (F) 19-09-2022 30-09-2022 WORLDCALL TELECOM LTD 23-09-2022 30-09-2022 NIL 30-09-2022 Ferozsons Laboratories Ltd. 23-09-2022 30-09-2022 50% (F),20% B 21-09-2022 30-09-2022 Indus Motor Company Ltd 24-09-2022 30-09-2022 32.5% (F) 22-09-2022 30-09-2022 (KFTFC1) Kashaf Foundation 24-09-2022 30-09-2022 (BIPLSC) BankIslami Pakistan Ltd 29-09-2022 30-09-2022 Baluchistan Wheels Ltd 23-09-2022 01-10-2022 47.50% (F) 21-09-2022 01-10-2022 JS BANK LTD # 28-09-2022 04-10-2022 04-10-2022 The Hub Power Company Ltd 26-09-2022 05-10-2022 NIL 05-10-2022 Suhail Jute Mills Ltd. # 28-09-2022 05-10-2022 05-10-2022 Progressive Insurance Company Ltd. # 30-09-2022 06-10-2022 06-10-2022 Chashma Sugar Mills Ltd. # 28-09-2022 07-10-2022 07-10-2022 Bestway Cement Ltd 01-10-2022 07-10-2022 40% (F) 29-09-2022 07-10-2022 BANKISLAMI PAKISTAN LTD # 03-10-2022 10-10-2022 10-10-2022 SANOFI-AVENTIS PAKISTAN LTD # 03-10-2022 11-10-2022 11-10-2022 CHERAT PACKAGING LTD. 04-10-2022 11-10-2022 15% (F),10% B 30-09-2022 11-10-2022 Cherat Cement Company Ltd 05-10-2022 12-10-2022 30% (F) 03-10-2022 12-10-2022 EMCO Industries Ltd 05-10-2022 12-10-2022 5% (F) 03-10-2022 12-10-2022 Tata textile Mills Ltd 06-10-2022 13-10-2022 50% (F) 04-10-2022 13-10-2022 ENGRO POWERGEN QADIRPUR # 07-10-2022 14-10-2022 14-10-2022 ARIF HABIB LTD 08-10-2022 15-10-2022 60% (F) 06-10-2022 15-10-2022 Good Luck Industries Ltd. 08-10-2022 15-10-2022 30% (F) 06-10-2022 15-10-2022 METATECH HEALTH LTD 09-10-2022 15-10-2022 15-10-2022 NISHAT POWER LTD 11-10-2022 18-10-2022 25% (F) 07-10-2022 18-10-2022 Interloop Ltd 11-10-2022 18-10-2022 20% (F),4% (B) 07-10-2022 18-10-2022 ATTOCK CEMENT PAKISTAN LTD 12-10-2022 19-10-2022 15% (F) 10-10-2022 19-10-2022 CNERGYICO PK LTD 12-10-2022 19-10-2022 NIL 20-10-2022 NATIONAL REFINERY LTD 12-10-2022 19-10-2022 150% (F) 10-10-2022 19-10-2022 Merit Packaging Ltd. 13-10-2022 19-10-2022 NIL 19-10-2022 DESCON OXYCHEM LTD 12-10-2022 20-10-2022 20% (F) 10-10-2022 20-10-2022 AMRELI STEELS LTD 12-10-2022 20-10-2022 NIL 20-10-2022 DYNEA PAKISTAN LTD 13-10-2022 20-10-2022 150% (F) 11-10-2022 20-10-2022 National Foods Ltd. 14-10-2022 20-10-2022 100% (F) 12-10-2022 20-10-2022 AGRIAUTO INDUSTRIES LTD. 14-10-2022 20-10-2022 25% B 12-10-2022 20-10-2022 SHABBIR TILES & CERAMICS LTD 14-10-2022 20-10-2022 15% (F) 12-10-2022 20-10-2022 Thal Ltd. 14-10-2022 20-10-2022 50% (F) 12-10-2022 20-10-2022 Altern Energy Ltd.. 14-10-2022 21-10-2022 NIL 21-10-2022 Rupali Polyester Ltd. 14-10-2022 21-10-2022 50% (F) 12-10-2022 21-10-2022 Pakistan PVC Ltd. 14-10-2022 21-10-2022 NIL 21-10-2022 FIRST NATIONAL BANK MODARABA 14-10-2022 21-10-2022 NIL 21-10-2022 Sitara Chemical Industries Ltd. 15-10-2022 21-10-2022 80% (F) 13-10-2022 21-10-2022 SYNTHETIC PRODUCTS ENTERPRISES 15-10-2022 21-10-2022 NIL 21-10-2022 Macter International Ltd 15-10-2022 22-10-2022 15% (F) 13-10-2022 22-10-2022 Matco Foods Ltd 17-10-2022 24-10-2022 NIL 24-10-2022 First Dawood Investment Bank Ltd. 17-10-2022 24-10-2022 NIL 24-10-2022 MCB-ARIF HABIB SAVINGS AND INV. LTD. 17-10-2022 24-10-2022 10% (F) 13-10-2022 24-10-2022 Kohinoor Energy Ltd 18-10-2022 24-10-2022 NIL 24-10-2022 NEXT CAPITAL LTD 18-10-2022 25-10-2022 15% B 14-10-2022 25-10-2022 PAKISTAN INT BULK TERMINAL LTD 18-10-2022 25-10-2022 NIL 25-10-2022 HUM NETWORK LTD 18-10-2022 25-10-2022 NIL 25-10-2022 J. K. Spinning Mills Ltd 18-10-2022 25-10-2022 20% (F) 14-10-2022 25-10-2022 BOLAN CASTINGS LTD. 18-10-2022 25-10-2022 NIL 25-10-2022 Panther Tyres Ltd 19-10-2022 25-10-2022 10% (F) 17-10-2022 25-10-2022 Pakistan Refinery Ltd. 19-10-2022 25-10-2022 NIL 25-10-2022 AL-Khair Gadoon Ltd. 18-10-2022 26-10-2022 NIL 26-10-2022 Habib Rice Products Ltd 18-10-2022 26-10-2022 40% (F) 14-10-2022 26-10-2022 Pakistan Petroleum Ltd 19-10-2022 26-10-2022 5% (F) 17-10-2022 26-10-2022 SINDH MODARABA 19-10-2022 26-10-2022 12% (F) 17-10-2022 26-10-2022 Pakistan State Oil Co. Ltd. 19-10-2022 26-10-2022 100% (F) 17-10-2022 26-10-2022 Pakistan Petroleum Ltd Preference Shares 19-10-2022 26-10-2022 5% 26-10-2022 Ismail Industries Ltd. 20-10-2022 26-10-2022 40% (F) 18-10-2022 26-10-2022 K-ELECTRIC LTD 20-10-2022 26-10-2022 NIL 26-10-2022 FEROZE1888 MILLS LTD 20-10-2022 26-10-2022 29.10 (ii) 18-10-2022 26-10-2022 GHANDHARA TYRE & RUBBER CO.LTD. 20-10-2022 27-10-2022 30% (F) 18-10-2022 27-10-2022 OLP FINANCIAL SERVICES PAKISTAN LTD. 20-10-2022 27-10-2022 20% (F) 18-10-2022 27-10-2022 ALLIED RENTAL MODARABA 21-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 KOT ADDU POWER COMPANY LTD 21-10-2022 27-10-2022 40% (F) 19-10-2022 27-10-2022 Maple Leaf Cement Factory Ltd 21-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 Otsuka Pakistan Ltd 21-10-2022 27-10-2022 15% (F) 19-10-2022 27-10-2022 Kohinoor Textile Mills Ltd. 21-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 CRESCENT STEEL& ALLIED PROUDCTS LTD. 21-10-2022 27-10-2022 NIL 27-10-2022 TARIQ GLASS INDUSTRIES LTD 21-10-2022 27-10-2022 20% (F)25% (B) 19-10-2022 27-10-2022 D. G. Khan Cement Co. Ltd 15-10-2022 28-10-2022 10% (F) 13-10-2022 28-10-2022 First Habib Modaraba 18-10-2022 28-10-2022 20% (F) 14-10-2022 25-10-2022 Habib Metro Modaraba 18-10-2022 28-10-2022 4.5% (F) 14-10-2022 25-10-2022 GATRON (INDUSTRIES) LTD 21-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 OLP MODARABA 21-10-2022 28-10-2022 20% (F) 19-10-2022 28-10-2022 Nishat Mills Ltd 21-10-2022 28-10-2022 40% (F) 19-10-2022 28-10-2022 PAKISTAN NATIONAL SHIPPING CORP 22-10-2022 28-10-2022 50% (F) 20-10-2022 28-10-2022 B.R.R. Guardian Modaraba 22-10-2022 28-10-2022 NIL 28-10-2022 MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES 22-10-2022 31-10-2022 NIL 31-10-2022 First Al-Noor Modaraba 26-10-2022 08-11-2022 10% B 24-10-2022 27-10-2022 ====================================================================================================

Indications:

Extra Ordinary General Meeting #

Company has announced Class B Shares by way of Right issue *

Copyright Business Recorder, 2022