KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (September 19, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Agritech Ltd. 486,500 7.12 Total/Weighted Avg. Rate 486,500 7.12 Creative Cap. Sec Al Shaheer Corp. 800,000 10.62 Total/Weighted Avg. Rate 800,000 10.62 Alfalah Sec. Amreli Steels Ltd. 1,200,000 27.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,200,000 27.00 Optimus Capital Attock Petroleum Ltd 4,400 287.00 Total/Weighted Avg. Rate 4,400 287.00 Foundation Sec. Oil & Gas Dev. 200,594 78.40 Total/Weighted Avg. Rate 200,594 78.40 Foundation Sec. Pak Oilfields 38,592 363.80 Total/Weighted Avg. Rate 38,592 363.80 Foundation Sec. Pakistan Petroleum 160,096 65.08 Total/Weighted Avg. Rate 160,096 65.08 Shaffi Securities Saritow Spinning 100,000 8.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 8.00 Topline Sec. Unity Foods Limited 3,000,000 24.21 Total/Weighted Avg. Rate 3,000,000 24.21 =========================================================================================== Total Turnover 5,990,182 ===========================================================================================

