KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Lucky Cement Limited 5-Aug-22 11:30 Lotte Chemical Pakistan Ltd 5-Aug-22 12:00 EFG Hermes Pakistan Ltd 10-Aug-22 15:00 Engro Polymer & Chemicals Ltd 10-Aug-22 14:00 Philip Morris (Pakistan) Ltd 10-Aug-22 12:00 Meezan Bank Limited 11-Aug-22 12:00 Chakwal Spinning Mills Ltd 12-Aug-22 10:00 Pakistan Cables Ltd 12-Aug-22 09:00 Askari Bank Limited 15-Aug-22 10:00 Askari General Insurance Company Ltd 15-Aug-22 11:30 MCB-Arif Habib Savings & Investments-Open end 15-Aug-22 15:00 MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 15-Aug-22 15:00 Pakistan Oilfields Limited 16-Aug-22 15:00 National Refinery Limited 16-Aug-22 12:00 Shell Pakistan Limited 17-Aug-22 10:00 Unilever Pakistan Foods Ltd 26-Aug-22 14:30 Kot Addu Power Company Ltd 31-Aug-22 10:30 =========================================================

