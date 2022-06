KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (June 28, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Kara Disc Crude Trans Maritime 27-06-2022 Sea Oil Pvt. Ltd OP-2 AMI Disc Alpine Marine 26-06-2022 Chemical Services OP-3 M. T Disc Crude Pakistan National Lahore Oil Shipping Corp. 27-06-2022 B-1 Mild Load East Wind Shipping Bloom Ethanol Company 18-06-2022 B-2 Valentine Load Alpine 28-06-2022 Ethanol Marine Services B-6/B-7 Mol Disc Load Ocean Network Generosity Container Express Pakista 27-06-2022 B-9/B-8 X-Press Disc Load X-Press 27-06-2022 Anglesey Container Feeders Shipping B-10/B-11 HTK Load Barite Crystal Sea 24-06-2022 Lavender Lumps Services B-14/B-15 Star Load Crystal 24-06-2022 Columba Clinkers Sea ervices B-16/B-17 An Hai Disc. Bulk Shipping 27-06-2022 Vincent DAP Agency Nmb-1 Al Load N.S Shipping 17-06-2022 Khaiber Rice Lines Nmb-1 Fateh Load N. S Shipping 06-06-2022 Al Karim Wheat Straw Lines Nmb-1 Khalili Load Al Faizan 21-06-2022 Rice International Nmb-2 Fahad 4 Disc General N.S Shipping 18-06-2022 Cargo Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-27 OOCL Disc Load OOCL 27-06-2022 New York Container Pakistan B-28/B-29 Diyala Disc Load X-Press 27-06-2022 Container Feeders Shipping ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= AMI 28-06-2022 Disc Chemical Alpine Marine Services ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Lady 28-06-2022 D/35000 Mogas Trans Maritime Serenity Pvt. Ltd Silver 28-06-2022 D/10000 Palm Alpine Marine Joan Oil Services Jewel Of 28-06-2022 D/27500 Dap Bulk Shipping Shinas Agency Western 28-06-2022 D/144 Vehicle Maritime Agency Highway Pvt. Ltd Pioneer 28-06-2022 L/14000 Corn Ocean World Harmony Pvt. Ltd Chemtrans 29-06-2022 D/60000 Mogas Alpine Marine Aegean Services KMTC 28-06-2022 D/L Container United Marine Colombo Agencies Tarlan 28-06-2022 D/27500 Dap Feeder Logistic Chipolbrok 29-06-2022 D/1835 General Sinotrans Galaxy Cargo Logistic Hyundai 30-06-2022 D/L Container United Marine Busan Agencies ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Gc Sapphire 28-06-2022 Tanker - M.T Karachi 28-06-2022 Tanker - Pvt Sunrise 28-06-2022 Tanker - V Rich 28-06-2022 General Cargo - Thorswind 28-06-2022 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Nil MW-2 Nil MW-4 African Coal Wilhelmsen June 25, 2022 Puffin ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Maro Coal East June 26, 2022 Maro Wind ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Lana Containers Inchcap June 27, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Containers MSC June 27, 2022 Adonis Pak ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Zoe Soyabean Ocean June 19, 2022 Services ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Marangas LNG GSA June 27, 2022 Asclepius ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Phosphoric Alpine June 27, 2022 Arpeggio Acid ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Fortune Glory Palm oil Alpine June 28, 2022 Khairpur Gas oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MSC Adonis Containers MSC Pak June 28, 2022 Lana Containers Inchcap - Zoe Soyabean Ocean Services - ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Maersk Kensington Containers Maersk June 28, 2022 Star Pisces Coal Alpine - Silver Eburna Palm oil Alpine - PS Vanezia Furnace oil Alpine - Ambrosia Furnace oil PNSC Waiting for barth Torm Elise Mogas Transmarine - Crimson Jade Gas oil Alpine - Happy Osprey Chemicals Alpine - Aljalaa Furnace oil PNSC - Onex Precious Mogas Transmarine - Tiger Glory Palm oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Mumbai Containers MSC Pak June 28, 2022 Southern Wolf Chemicals - - =============================================================================

