KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (June 06, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. A.Shah Ghazi Sug (Susp) 145,000 12.00 Total/Weighted Avg. Rate 145,000 12.00 Arif Habib Ltd. Aisha Steel Mills 21,505,062 11.35 Total/Weighted Avg. Rate 21,505,062 11.35 N.U.A. Sec. Cnergyico PK Ltd. 200,000 7.25 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 7.25 Alfalah Sec. Dawood Equities Ltd. 1,304,500 6.20 Total/Weighted Avg. Rate 1,304,500 6.20 N.U.A. Sec. Fauji Foods Limited 300,000 8.60 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 8.60 Akhai Sec. Ghani Global Glass 20,000 11.45 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 11.45 Topline Sec. Lucky Cement 25,000 447.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 447.00 Arif Habib Ltd. P. S. O. 500,000 156.00 M. M. M. A. Khanani 2,295 163.30 Total/Weighted Avg. Rate 502,295 156.03 Foundation Sec. Pak Oilfields 730,000 391.00 Total/Weighted Avg. Rate 730,000 391.00 Adam Usman Sec Pak Refinery 200,000 17.90 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 17.90 N.U.A. Sec. Pak. Int. Bulk Terminal 250,000 8.00 Total/Weighted Avg. Rate 250,000 8.00 Alfalah Sec. Pak.Services 498,000 1,074.00 Total/Weighted Avg. Rate 498,000 1,074.00 Pearl Sec TRG Pakistan Ltd. 937,500 77.25 Total/Weighted Avg. Rate 937,500 77.25 =========================================================================================== Total Turnover 26,617,357 ===========================================================================================

