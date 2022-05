KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Sanghar Sugar Mills Ltd 27-05-2022 16:30 (GEMPAPL) Pak Agro Packaging Ltd 27-05-2022 11:00 Jauharabad Sugar Mills Ltd 27-05-2022 11:30 Shahtaj Sugar Mills Ltd 27-05-2022 11:30 Husein Sugar Mills Ltd 27-05-2022 10:00 Systems Limited 27-05-2022 17:00 Sindh Abadgars Sugar Mills Ltd 28-05-2022 12:30 Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Ltd 30-05-2022 11:00 International Industries Ltd 30-05-2022 15:00 JDW Sugar Mills Limited 30-05-2022 11:00 Dewan Sugar Mills Ltd 30-05-2022 16:30 Shakarganj Limited 30-05-2022 11:00 Baluchistan Wheels Ltd 30-05-2022 11:00 Haseeb Waqas Sugar Mills Ltd 30-05-2022 16:00 Adam Sugar Mills Ltd 30-05-2022 15:00 Noon Sugar Mills Ltd 30-05-2022 12:30 Faran Sugar Mills Ltd 30-05-2022 11:45 Al-Abbas Sugar Mills Ltd 30-05-2022 15:00 Fazal Cloth Mills Limited 31-05-2022 11:00 Reliance Weaving Mills Limited 01-06-2022 12:30 =========================================================

