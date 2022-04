KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Saturday (April 23, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 M. T Disc Crude Pakistan national Lahore Oil Shipping Corp. 23-04-2022 OP-3 Sunray Disc Gac Pakistan 20-04-2022 Mogas Pvt. Ltd B-1 Eva Load East Wind 20-04-2022 Manila Ethanol Shipping Co. B-2 Pvt Disc Alpine Marine 23-04-2022 Venus Chemical Services B-7/B-6 Cosco Disc Load Cosco Shipping Antwerp Container Lines Pakistan 21-04-2022 B-9/B-8 Gsl Disc Load Fordes Shipping 22-04-2022 Valerie Container Pvt. Ltd B-12/B-11 Yi Long Disc General Sea Hawks 20-04-2022 Shan Cargo Pvt. Ltd ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-29/B-30 As Disc. Load Ocean Sea Shipp 23-04-2022 Clementina General Cargo Pvt Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Al Shaffiah 23-04-2022 D/19230 Wilhelsmen Ship Chemical Services Sc Hongkong 23-04-2022 D/8000 Chemical Alpine Marine Services Long Beach Trader 23-04-2022 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd Ital Usodimare 23-04-2022 D/L Container Green Pak Shipping Sheng Xing Hai 22-04-2022 D/16880 General Sea Hawks Cargo Pvt. Ltd Navigare Boreas 23-04-2022 L/49100 Talc Crystal Sea Powder Services Stolt Sypress 24-04-2022 L/14000 Ethanol Asia Marine Pvt. Ltd Astro Sculptor 24-04-2022 D/60000 Crude Pakistan National Oil Shipping Corp. Global Dominance 24-04-2022 L/2500 Chemical East Wind Shipping Company Silver Valerie 24-04-2022 D/20000 Soya Alpine Marine Bean Oil Services Teera Bhum 24-04-2022 D/L Container Cosco Shipping Lines J.Pioneer 24-04-2022 D/L Container Trans Bridge Logistic Guenther Schltte 24-04-2022 D/L Container East Wind Shipping Company Ym Express 24-04-2022 D/L Container In Shipping Tsingtao Express 24-04-2022 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Kota Megah 23-04-2022 Container Ship - Rudolf Schulte 23-04-2022 Tanker - Southern Robin 23-04-2022 Container Ship - Concerto 23-04-2022 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Nil MW-2 Nil MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Hai yangzhi Coal GSA Apr. 17, 2022 Hua ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Silver Palm Alpine Apr. 22, 2022 Hessa oil ----------------------------------------------------------------------------- Qasim International Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT Argolikos Containers Hapag Apr. 22, 2022 LLoyd ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT Apl New Containers CMA Apr. 22, 2022 York CGM ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Pacific Debbie Furnace oil Alpine Apr. 23, 2022 Chemroad Sirius Phosphor acid Alpine - ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Argolikos Containers Hapag Lloyd Apr. 23, 2022 ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Al-Maha LPG Ship Shore Apr. 23, 2022 Al-Aamriya LNG GSA -do- Al-Soor Gas oil Transmarine -do- Yangze Soya bean Alpine Waiting for barth Khairpur Gasoline Transmarine - CMA CGM Berlioz Containers CMA CGM - Maersk Meglen Containers Maersk Pak - Jag Pavitra Gas oil GAC - Southern Robin Chemical Alpine - Estia Gas oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Safmarine Nyassa Containers Apr. 23, 2022 =============================================================================

