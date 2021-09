KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (September 21, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Sunny Disc. Alpine Marine 20-09-2021 Liger Mogas Services OP-2 maritime Disc. Alpine Marine 21-09-2021 Horizon Palm Oil Services OP-3 M.T Disc. Pakistan Lahore Crude Oil national Shipping Corp 18-09-2021 B-2 Oriental Load Eastwind Daphne Ethanol Shipping Company Ltd 19-09-2021 B-11/B-12 Gdf Suez Disc Trans Maritime 14-09-2021 Wheat Pvt. Ltd B-11/B-10 Fan Disc Lengend Shun General Shipping Cargo & Logistic 19-09-2021 B-13/B-14 Falmouth Disc. Bulk Shipping 20-09-2021 Bay Wheat & Trading B-16/B-17 Good Load Ocean Services 13-09-2021 Luck 1 Clinkers Pvt. Ltd Nmb-1 Reza Load Rice Al Faizan 07-09-2021 ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-24/B-25 Al Jimi Disc. Rock WMA Ship 20-09-2021 Phosphate Care Services B-26/B-27 Diyala Disc. Load X-Press 20-09-2021 Container Feeders Shipping ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Sapt-4 Xin Yan Disc. Load Cosco 20-09-2021 Tian Container Shipping Lines ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Xin Yan Tian 21-09-2021 Disc. Load Cosco Shipping Container Lines M.T Lahore 21-09-2021 Disc. Crude Oil Pakistan National Shipping Corp Diyala 21-09-2021 Disc. Load X-Press Feeders Container Shipping Oriental 21-09-2021 Load Eastwind Daphne Ethanol Shipping Company Ltd ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Fmt Efes 21-09-2021 D/2000 Alpine Marine Chemical Services Oel Kedarnath 21-09-2021 D/L East Wind Container Shipping Company M.T 22-09-2021 D/70487 Pakistan national Shalamar Crue Oil Shipping Corp Msc 22-09-2021 D/L MSC Agency Patnaree III Container Pakistan Long Beach 22-09-2021 D/L Container Riazeda Trader Pvt. Ltd Uranus J 22-09-2021 D/25000 Sea Trade Iron Ore Shipping Furness 22-09-2021 D/30060 Sea Hawks St Kilda General Cargo Pvt. Ltd ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Thorsky 21-09-2021 Container Ship - Osaka 21-09-2021 Container Ship - Xin Pu Dong 21-09-2021 Container Ship - Polar COD 21-09-2021 Tanker - Mol Genesis 21-09-2021 Container Ship - King Baton Rouge 21-09-2021 Wheat - APl Florida 21-09-2021 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Sophia Rice Ocean 18.09.2021 Ocean Service MW-2 Sheng General Legend 17.09.2021 Mao Hai cargo MW-4 Pacific Coal Sino Trans 16.09.2021 Wealth ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Meghna Coal Wilhelmsen 18.09.2021 Liberty PIBT Efrosni Coal Wilhelmsen 20.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Mid Falcon Palm oil Alpine 19.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Safmarine Containers Maersk pak 20.09.2021 Ngami QICT Seago Containers Maersk Pak 20.09.2021 Bermerhaven ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Containers MSC Pak 20.09.2021 Loretta ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Khairpur Gas oil Wilhelmsen 19.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Nilos Canola Alpine 17.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Gas Amazon LPG M. Internationa 15.09.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Clipper Eos Chemicals Asia Marine 21.09.2021 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Seago Bermerhaven Containers Maersk Pak 21.09.2021 MSC Loretta Containers MSC Pak -do- Khairpur Gas oil Wilhelmsen -do- Gas Amazon LPG M. International -do- Pacific Wealth Coal Sino Trans -do- Nilos Canola Alpine -do- Meghna Liberty Coal Wilhelmsen -do- Sheng Mao Hai General cargo Legend -do- Mid Falcon Palm oil Alpine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MSC Paula Containers MSC Pak 21.09.2021 Fox Cement Trans Marine -do- Gas Ionian Chemicals Wilhelmsen -do- Agonistic Cement Global -do- Atlantis Furnace oil Alpine -do- Kita LNG Hussain Trading -do- Al-Aamriya LNG G.S.A -do- Spring Snow Soya bean East Wind -do- Avalon Palm oil Alpine -do- Jaga Abha Mogas Trans Marine -do- Kenan Coal Sino Trans Waiting for berths Naco Pear Coal East Wind - Leo Ocean Coal Ocean World - Star Eos Coal East Wind - Nasco Pearl Coal East Wind - Maximos Coal East Wind - MSFT Artemis Coal Crest - Da Liang General cargo Cosci - Bitumen Princess-II Bitumen Transmarine - Ulriken Palm oil Alpine - T Arcturus Palm oil Alpine - Apollo Palm oil Alpine - SG Pegasus Palm oil Alpine - PS Milano Condensate Alpine - Petali Lady Mogas Alpine - Nord Neptune Mogas Alpine - Nave Cielo Mogas Alpine - Al-Soor-II Gas oil Wilhelmsen - BW Thame Gas oil Alpine - Ploutos Gas oil Alpine - Faros Furnace oil Alpine - Nemo Furnace oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Chicago Containers Maersk Pak 21.09.2021 MSC Esthi Containers MSC Pak -do- MOL Gensis Containers Ocean Network 22.09.2021 =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2021