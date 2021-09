KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (September 17, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Polar Cod Disc. Gac Pakistan 16-09-2021 Mogas Pvt Ltd OP-3 Sc Disc. Alpine Marine 15-09-2021 Hong Kong Chemical Services B-1 Al Disc. Wihelmsen 15-09-2021 Mahboobah Chemical Ships Service B-2 Dm Load Eastwind 14-09-2021 Emerald Ethanol Shipping Ltd B-4 Caledonia Load Golden Shipping 16-09-2021 Clinkers Lines Pvt. Ltd B-11/B-12 Gdf Suez Disc Trans Maritime 14-09-2021 Wheat Pvt. Ltd B-13/B-14 King Baton Disc. Golden 09-09-2021 Rouge Wheat Shipping Lines B-14/B-15 U Glory Disc. Legend Shipping General Cargo & Logistic 14-09-2021 B-16/B-17 Good Load Ocean Services 13-09-2021 Luck 1 Clinkers Pvt. Ltd ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Sapt-4 Actuaria Disc. Load Allied Logisi 16-09-2021 Container (Smc-Pvt) Ltd ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Actuaria 17-09-2021 Disc. Load Allied Logistic Container (SMC-Pvt) Ltd ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Northern 17-09-2021 D/L Container Hapag-Lloyd Dedication Pakistan (Pvt) Limited Al Jimi 17-09-2021 D/53162 WMA Shipcare Rock Phosphat Services Pvt. Ltd Ocean 17-09-2021 General Cargo Legend Shipping & Harvest 1 Logistics Pvt Bw Seine 18-09-2021 D/53000 Trans Maritime Mogas (Pvt) Ltd Sunny Liger 18-09-2021 D/55000 Allied Logistic Mogas (SMC-Pvt)Ltd Osaka 18-09-2021 D/L Container Oceansea Shipping Pvt Ltd. Xin Yan Tian 18-09-2021 D/L Container Cosco Shiping Lines Pakistan (Pvt) Hyundai Busan 18-09-2021 D/L Container United Marine Agencies Pvt Ltd Falmouth Bay 18-09-2021 D/56118 Bulk Shiping & Wheat in Bulk Trading Pvt Ltd ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= KMTC Mundra 17-09-2021 Container Ship - Cinderella 17-09-2021 Clinkers - Caravos Liberty 17-09-2021 Cement - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Huang Yan Rice Ocean Service 13.09.2021 Spirit MW-2 Nil MW-4 Pacific Coal Sino Trans 16.09.2021 Wealth ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Loch Crinan Coal Sino Trans 15.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Maritime Palm oil Alpine 15.09.2021 Comity ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Irenes Ray Containers Maersk Pak 16.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Alpine Gas oil Alpine 14.09.2021 Legend ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Gas Amazon LPG M. International 15.09.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Ocean Harvest-I Steel coil Legend 17.09.2021 Orient Sky Soya bean Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Maritime Comity Palm oil Alpine 17.09.2021 Irenes Ray Containers Maersk Pak -do- Alpine Legend Gas oil Alpine -do- Loch Crinan Coal Sino Trans -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Sheng General Legend 17.09.2021 Mao Hai cargo Sanmar Song Bird Gas oil Wilhelmsen -do- Amadi LNG G.A.C -do- Wealth Loyal Palm oil Alpine -do- Nilos Canola Alpine -do- Chloe Coal Ocean World -do- Agonistis Cement Maersk Pak Waiting for berths Spring Snow Soya bean East Wind - Naco Pear Coal East Wind - Efrossni Coal Wilhelmsen - Meghna Liberty Coal Wilhelmsen - Sophia Ocean Rice Ocean Service - T Arcturus Palm oil Alpine - Apollo Palm oil Alpine - Avalon Palm oil Alpine - Mid Falcon Palm oil Alpine - PS Milano Condensate Alpine - Jaga Abha Mogas Trans Marine - Nord Neptune Mogas Alpine - Nave Cielo Mogas Alpine - Al-Soor-II Gas oil Wilhelmsen - Khairpur Gas oil Wilhelmsen - Faros Furnace oil Alpine - Nemo Furnace oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Tai Summit Coal 17.09.2021 Diyala Containers CMA CGM 18.09.2021 =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2021