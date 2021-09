KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Friday (September 17, 2021).

============================================================================================================== MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ============================================================================================================== As on: 17-09-2021 ============================================================================================================== Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ============================================================================================================== JS Global Cap. D.J.M. Sec. AL-Abbas Sugar 565,800 298.47 Total/Weighted Avg. Rate 565,800 298.47 JS Global Cap. D.J.M. Sec. Jah.Siddiqui (Pref) 4,085,100 9.04 Total/Weighted Avg. Rate 4,085,100 9.04 Punjab Capital Sec. BMA Capital Roshan Packages Ltd. 100,000 32.75 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 32.75 Arif Habib Ltd. M. M. M. A. Khanani Summit Bank Limited 8,723,500 2.77 Total/Weighted Avg. Rate 8,723,500 2.77 H. M. Idrees H. Adam MRA Sec. TRG Pakistan Ltd. 75,000 167.50 Total/Weighted Avg. Rate 75,000 167.50 ============================================================================================================== Total Turnover 13,549,400 ==============================================================================================================

