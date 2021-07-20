ANL 31.87 Increased By ▲ 0.02 (0.06%)
ASC 20.49 Decreased By ▼ -0.04 (-0.19%)
ASL 24.22 Increased By ▲ 0.22 (0.92%)
BOP 8.29 Decreased By ▼ -0.01 (-0.12%)
BYCO 10.79 Increased By ▲ 0.19 (1.79%)
FCCL 22.85 Decreased By ▼ -0.03 (-0.13%)
FFBL 27.40 Decreased By ▼ -0.15 (-0.54%)
FFL 21.70 Decreased By ▼ -0.40 (-1.81%)
FNEL 8.74 Increased By ▲ 0.03 (0.34%)
GGGL 28.90 Increased By ▲ 0.68 (2.41%)
GGL 48.22 Decreased By ▼ -0.29 (-0.6%)
HUMNL 7.53 Decreased By ▼ -0.13 (-1.7%)
JSCL 22.63 Decreased By ▼ -0.12 (-0.53%)
KAPCO 40.30 Increased By ▲ 0.15 (0.37%)
KEL 3.99 No Change ▼ 0.00 (0%)
MDTL 3.75 No Change ▼ 0.00 (0%)
MLCF 46.56 Increased By ▲ 0.06 (0.13%)
NETSOL 168.75 Increased By ▲ 0.05 (0.03%)
PACE 7.75 Decreased By ▼ -0.04 (-0.51%)
PAEL 34.65 Increased By ▲ 0.15 (0.43%)
PIBTL 11.64 Decreased By ▼ -0.17 (-1.44%)
POWER 9.39 Decreased By ▼ -0.09 (-0.95%)
PRL 24.39 Increased By ▲ 0.34 (1.41%)
PTC 12.10 Decreased By ▼ -0.01 (-0.08%)
SILK 1.82 Decreased By ▼ -0.01 (-0.55%)
SNGP 52.72 Increased By ▲ 3.57 (7.26%)
TELE 14.85 Decreased By ▼ -0.04 (-0.27%)
TRG 168.25 Decreased By ▼ -1.76 (-1.04%)
UNITY 44.80 Decreased By ▼ -0.24 (-0.53%)
WTL 3.53 Increased By ▲ 0.09 (2.62%)
BR100 5,229 Increased By ▲ 10.4 (0.2%)
BR30 26,955 Decreased By ▼ -10.82 (-0.04%)
KSE100 47,873 Increased By ▲ 38.93 (0.08%)
KSE30 19,193 Decreased By ▼ -17.17 (-0.09%)

Coronavirus
VERY HIGH Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
22,811
3024hr
Pakistan Cases
991,727
2,45224hr
4.95% positivity
Sindh
356,929
Punjab
350,618
Balochistan
29,110
Islamabad
84,722
KPK
140,818
Business Recorder Logo
Jul 20, 2021 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 20 Jul 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Monday (July 19, 2021).

===========================================
CURRENCY          SYMBOL      TT         TT
                          Selling    Buying
===========================================
U.S DOLLAR           USD   160.40    159.90
EURO                 EUR   189.66    189.07
JAPANESE YEN         JPY   1.4589    1.4544
BRITISH POUND        GBP   220.63    219.94
SWISS FRANC          CHF   174.51    173.96
CANADIAN DOLLAR      CAD   126.94    126.54
AUSTRALIAN DOLAR     AUD   118.44    118.07
SWEDISH KRONA        SEK    18.58     18.52
NORWEGIAN KRONE      NOK    18.09     18.03
DANISH KRONE         DKK    25.46     25.38
NEWZEALAND DOLLAR    NZD   112.12    111.77
SINGAPORE DOLLAR     SGD   118.12    117.76
HONGKONG DOLLAR      HKD    20.73     20.66
KOREAN WON           KRW   0.1401    0.1396
CHINESE YUAN         CNY    25.01     24.93
MALAYSIAN RINGGIT    MYR    38.05     37.93
THAI BAHT            THB     4.88      4.86
U.E.A DIRHAM         AED    43.98     43.85
SAUDI RIYAL          SAR    42.77     42.64
QATAR RIYAL          QAR    44.07     43.93
KUWAITI DINAR        KWD   534.19    532.52
===========================================

Copyright Business Recorder, 2021

NBP exchange rates currency rates in pakistan currency exchange rate today Treasury Management Division of NBP

Exchange rates: buying and selling

Taliban offensive: World community for 'urgent end'

Erdogan says Taliban should end 'occupation'

PM tells Khalilzad: Pakistan closely engaged with US

Govt mulling approaching FATF against India

FY 2020-21: Textile group exports witness 22.94pc growth

Siddiqui hired as CEO PRFTC

34 killed in bus-truck collision in DGK

E-depositing of SST: SRB extends last date

US, allies accuse China of global cyber hacking campaign

PM Imran, Kashmiri leaders among those targeted for surveillance by Israeli spyware: report

Read more stories

Comments are closed on this story.