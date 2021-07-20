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Exchange rates: buying and selling
20 Jul 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Monday (July 19, 2021).
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CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
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U.S DOLLAR USD 160.40 159.90
EURO EUR 189.66 189.07
JAPANESE YEN JPY 1.4589 1.4544
BRITISH POUND GBP 220.63 219.94
SWISS FRANC CHF 174.51 173.96
CANADIAN DOLLAR CAD 126.94 126.54
AUSTRALIAN DOLAR AUD 118.44 118.07
SWEDISH KRONA SEK 18.58 18.52
NORWEGIAN KRONE NOK 18.09 18.03
DANISH KRONE DKK 25.46 25.38
NEWZEALAND DOLLAR NZD 112.12 111.77
SINGAPORE DOLLAR SGD 118.12 117.76
HONGKONG DOLLAR HKD 20.73 20.66
KOREAN WON KRW 0.1401 0.1396
CHINESE YUAN CNY 25.01 24.93
MALAYSIAN RINGGIT MYR 38.05 37.93
THAI BAHT THB 4.88 4.86
U.E.A DIRHAM AED 43.98 43.85
SAUDI RIYAL SAR 42.77 42.64
QATAR RIYAL QAR 44.07 43.93
KUWAITI DINAR KWD 534.19 532.52
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