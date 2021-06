KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (June 3, 2021).

=================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =================================================================================== D.J.M. Sec. Aisha Steel Mills Lt 2,500,000 25.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,500,000 25.00 Adam Sec. BYCO Petroleum 3,000,000 9.46 Money Line Sec. 20,000 11.38 Total/Weighted Avg. Rate 3,020,000 9.47 Surmawala Sec. Crescent Star Ins. L 1,000 3.25 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 3.25 JS Global Cap. E.F.U.Gen.Ins. 750,000 115.50 Total/Weighted Avg. Rate 750,000 115.50 MRA Sec. Engro Corporation 500 315.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 315.00 Azee Sec. Engro Fertilizers 14,000 71.80 Total/Weighted Avg. Rate 14,000 71.80 MRA Sec. Flying Cement Co. Lt 5,500 16.50 High Land Securities 15,000 24.50 Total/Weighted Avg. Rate 20,500 22.35 N.U.A. Sec. INTERNATION STEELS 1,000 93.70 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 93.70 MRA Sec. Lucky Cement 146 932.90 Total/Weighted Avg. Rate 146 932.90 Zillion Capital Mian Textile 25,000 22.50 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 22.50 D.J.M. Sec. National Bank Pak. 160,000 46.00 Total/Weighted Avg. Rate 160,000 46.00 D.J.M. Sec. Pakistan Petroleum 1,000 93.95 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 93.95 Fawad Yusuf Sec. Pakistan Stock Exch 379,083 28.00 Total/Weighted Avg. Rate 379,083 28.00 B&B Sec. The Organic Meat Co 2,000 37.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 37.00 Khadim Ali S. TRG Pakistan Ltd. 25,000 179.20 Bukhari Sec. Total/Weighted Avg. Rate 25,000 179.20 D.J.M. Sec. Unity Foods Limited 15,555 43.40 Total/Weighted Avg. Rate 15,555 43.40 =================================================================================== Total Turnover 6,914,784 ===================================================================================

