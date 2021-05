KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (May 24, 2021).

=============================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =============================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =============================================================================== Ghani Osman Sec. Attock Refinery 500 240.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 240.00 Fawad Yusuf Sec. BankIslami Pakistan 5,951,500 10.00 Topline Sec. 200,000 10.82 Total/Weighted Avg. Rate 6,151,500 10.03 AKD Sec. BYCO Petroleum 2,000,000 10.00 Y.H. Sec. 200,000 9.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,200,000 9.95 Topline Sec. D.G.Cement 27,000 113.80 Total/Weighted Avg. Rate 27,000 113.80 Topline Sec. EFG Hermes Pakistan 16,500 24.00 Total/Weighted Avg. Rate 16,500 24.00 Fawad Yusuf Sec. Engro Polymer & Chem 361,500 50.00 MRA Sec. 1,000 51.70 Total/Weighted Avg. Rate 362,500 50.00 Topline Sec. Fauji Fertilizer 30,000 109.00 Total/Weighted Avg. Rate 30,000 109.00 Topline Sec. First Habib Mod. 11,500 9.15 Total/Weighted Avg. Rate 11,500 9.15 Zafar Sec. Hascol Petroleum 50,000 11.42 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 11.42 M. M. M. A. Khanani Int. Industries 50,000 190.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 190.00 Topline Sec. Int. Steels 45,000 71.90 Total/Weighted Avg. Rate 45,000 71.90 Fortune Sec. Jah. Siddiqui & Co. 150,000 20.00 MRA Sec. 25,000 22.05 Total/Weighted Avg. Rate 175,000 20.29 N.U.A. Sec. K-Electric Limited 976,000 4.30 Fawad Yusuf Sec. 5,602,000 3.90 Total/Weighted Avg. Rate 6,578,000 3.96 Topline Sec. MCB Bank Ltd. 125,000 162.26 Total/Weighted Avg. Rate 125,000 162.26 Fikree's (SMC) Meezan Bank Ltd. 1,000 109.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 109.00 B&B Sec. National Refinery 1,000 548.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 548.00 Azee Sec. NetSol Technologies 8,000 170.50 Total/Weighted Avg. Rate 8,000 170.50 Topline Sec. Nishat Chunian Power 136,000 14.22 Total/Weighted Avg. Rate 136,000 14.22 Alfalah Sec. O.G.D.C. 1,000,000 100.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 100.00 Foundation Sec. Packages Limited 700 479.89 Topline Sec. 20,400 479.89 Total/Weighted Avg. Rate 21,100 479.89 Topline Sec. Pak Oilfields 37,000 366.91 Total/Weighted Avg. Rate 37,000 366.91 Topline Sec. Pakistan Petroleum 12,070 84.18 Shaffi Securities 1,000 81.50 Total/Weighted Avg. Rate 13,070 83.97 N.U.A. Sec. Power Cement Limited 250,000 9.15 Total/Weighted Avg. Rate 250,000 9.15 MRA Sec. Sui Northern Gas 10,000 42.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 42.00 Pearl Sec. TRG Pakistan Ltd. 2,500,000 182.23 MRA Sec. 5,500 174.75 Total/Weighted Avg. Rate 2,505,500 182.21 AKD Sec. United Bank Limited 1,000,000 125.00 EFG Hermes 1,000,000 125.00 1,000,000 125.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,000,000 125.00 Ismail Iqbal Sec. Unity Foods Limited 18,000 41.77 Total/Weighted Avg. Rate 18,000 41.77 N.U.A. Sec. Worldcall Telecom Ltd 3,000,000 1.90 Total/Weighted Avg. Rate 3,000,000 1.90 =============================================================================== Total Turnover 25,823,170 ===============================================================================

