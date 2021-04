KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (April 5, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 Sereno Disc. Gac 04-04-2021 Mogas Pakistan OP-2 Amadeus Disc. Alpine 05-04-2021 Soya Bean Marine Oil Services B-3/2 worldera 5 Load Crystal 04-04-2021 Clinkers Sea Services B-4 Grace Load. Sirius 29-03-2021 Clinkers Logistic B-5 Epic Trader Load. Barite Crystal 03-04-2021 Lumps Sea Services B-6/B-7 Barbara Disc. Load X-press 03-04-2021 Container Feeders Shipping B-9/B-8 As Sicilia Disc. Load Riazeda 03-04-2021 Container B-10/B-11 Spring Hawk Disc. Alpine 24-03-2021 Soya Bean Marine Meal Services B-11/B-12 Knossos Disc. Legend 05-04-2021 General Shipping Cargo & Logistic B-13/B-14 Ocean Grace Load Ocean 01-04-2021 Clinkers Services B-14/B-15 Filia Joy Disc. DAP Bulk 01-04-2021 Shipping Agencies B-16/B-17 Jia Long Disc. Sea Hawks 03-04-2021 Shan General Asia Global Cargo ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-19 Izumo Load Legend 04-04-2021 General Shipping Cargo & Logistic B-24 Sea Power Disc. Eastwind 04-04-2021 Base Oil Shipping B-25 Mohar Load. Sirius 03-04-2021 Cement Logistic B-28/B-29 Rdo Fortune Disc. Load Oceansea 02-04-2021 Container Shipping B-29/B-30 Diyala Disc. Load X-press 04-04-2021 Container Feeders Shipping ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saplt-3 Cma CGm Disc. Load Cma Cgm 04-04-2021 Fidelio Container Pakistan ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Izumo 05-04-2021 Load General Cargo Legend Shipping & Logistic As Sicilia 05-04-2021 Disc. Load Container Riazeda Barbara 05-04-2021 Disc. Load Container X-press Feeders Shipping ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Golden denise 05-04-2021 d/2000 white spirit East Wind Shipping M.t quetta 05-04-2021 d/72000 crude oil PNSC Sc taipei 05-04-2021 d/8500 chemical Alpine Marine Service Al mahboobah 05-04-2021 d/18000 chemical Wilhelmsen Ship Services Berlin express 05-04-2021 d/l container Hapag Lloyd Pakistan Vsc castor 05-04-2021 l/41250 cement Sea Trade Shipping Darina 05-04-2021 d/4300 talc powder Project Shipping Chemroad orchid 06-04-2021 l/11500 ethanol East Wind Shipping M.t karachi 06-04-2021 d/72000 crude oil PNSC Songa nernberg 06-04-2021 d/l container Ocean Sea Shipping Thorsky 06-04-2021 d/l container Diamond Shipping & Logistic Gdynia trader 06-04-2021 d/l container X-press Feeders Shipping Msc bhavya 06-04-2021 d/l container Msc Agency Pakistan Eastern highway 06-04-2021 d/499 vehicle Maritime Agency ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Wan Hai 613 05-04-2021 Container Ship - Tamina 05-04-2021 Container Ship - Great Agility 05-04-2021 Talc Powder - Butinah 05-04-2021 Rock Phosphate - Gramos 05-04-2021 Clinker - G;obal Frontier 05-04-2021 Petcoke - Cosco Oceania 05-04-2021 Container Ship - Ag Pluto 05-04-2021 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Nil MW-1 Nil MW-4 African Coal Wilhelmsen 02.04.2021 Sanderling ============================================================================= PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ============================================================================= PIBT Sorsi Coal Gulf Shipping 03.04.2021 PIBT Maud Coal Water Link 04.04.2021 ============================================================================= PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ============================================================================= PQEPT Soldoy Coal Sino Trans 31.03.2021 ============================================================================= LIQUID CARGO TERMINAL ============================================================================= LCT UACC Shmas Palm oil Alpine 03.04.2021 ============================================================================= FOTCO OIL TERMINAL ============================================================================= FOTCO Sovereign Mogas Trans Marine 04.04.2021 ============================================================================= GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ============================================================================= FAP Maroulios Soya Bean Alpine 29.03.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= NIL ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Sorsi Coal Gulf Shipping 05.04.2021 African Coal Wilhelmsen -do- Sanderling UACC Shmas Palm oil Alpine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MSC Bhavya Containers MSC Pak MSC Samu Containers MSC Pak Lusai LNG G.S.A Yasa Emir Han Coal Wilhelmsen Beks Munevver Coal East Wind Tiger Hebei Coal Ocean World Aditya Coal Wilhelmsen Unity Discovery Coal Wilhelmsen Apr. 05, 2021 Sri Asih Gas oil Alpine Waiting for berth Thor Monadic Mogas Trans Marine - Panayiota Canola seeds Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Seago Containers 05.04.2021 Bremerhaven MSC Roma Containers MSC Pak 06.04.2021 Gdynia Trader Containers Maersk Pak -do- Arietta Lily Canola Ocean Services -do- =============================================================================

