KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (December 30, 2020).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 M.T Lahore Disc. Crude PNSC 29-12-2020 Oil OP-2 CT Disc. Palm Alpine Marine 27-12-2020 Confidence Oil Services SAPTL-3 APL Columbus Disc/Load CMA CGM 28-12-2020 Container Pakistan SAPTL-4 Paxi Disc/Load Hapag Lloyd 29-12-2020 Container Pakistan B-1 Mahavir Disc. Mogas Alpine Marine 28-12-2020 B-3/B-2 Mega Benefit Disc. Soya Ocean Services 17-12-2020 Beans Seed B-4 Heilan Disc. General Seahawks 29-12-2020 Rising Cargo Pvt. Limited B-5 Ubena Disc. Golden Shipping 30-12-2020 Container Lines B-6/B-7 Xin Qing Dao Disc/Load Cosco Saeed 29-12-2020 Container Karachi B-8/B-9 As Sicilis Disc/Load Eastwind 29-12-2020 Container Shipping B-11/B-10 Port Star Disc. Wheat North Star 23-12-2020 International B-11/B-12 Ince Disc. Wheat Crystal Sea 28-12-2020 Kastamonu Services B-13/B-14 Union Load Crystal Sea 26-12-2020 Explorer Clinkers Services B-14/B-15 Star Antares Disc. Wheat Bulk Shipping & 23-12-2020 Trading B-16/B-17 Cic Epos Disc Wheat Ocean Pride 09-12-2020 Shipping NMB-1 Al Hijrat Load Rice N.S Shipping - Line ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-20/B-21 Wooyang Disc. General Golden Shipping 28-12-2020 Elite Cargo Lines B-24/B-25 Captain Disc. Rock Wma Shipcare 28-12-2020 Cherif Phosphate Services ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= SOL 30-12-2020 D/6000 Jet Oil Eastwind Shipping Southampton 30-12-2020 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Express Botany Bay 30-12-2020 D/L Container Riazeda Pvt. Limited Actuaria 30-12-2020 D/L Contianer Allied Logistic OOCL Guangzhou 30-12-2020 D/L Container OOCL Pakistan Barbara 30-12-2020 D/L Container X-Press Feeders Shipping Hyundai Prestige 31-12-2020 D/L Container United Marine Services X-Press Guernsey 31-12-2020 D/L Contianer X-Press Feeders Shipping ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Expected of Expected of Cargo Agent Vessel Sailing ============================================================================= Mahavir 30-12-2020 Disc. Mogas Alpine Marine ============================================================================= SHIPS DEPARTURES ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T Karachi 30-12-2020 Tanker N/A APL Columbus 30-12-2020 Container Ship N/A CT Confidence 30-12-2020 Tanker N/A ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Jupiter Ace Palm Kernel Alpine 23.12.2020 MW-2 Best Harmony Cement Shabir Shipping 28.20.2020 MW-4 New Horizon Coal Wilhelmsen 27.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT GW Ben Coal Wilhelmsen 29.12.2020 PIBT Hamburg Coal WaterLink 28.12.2020 Eagle ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Stelia Eagle Coal Sino Trans 29.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Horizon Palm Oil Alpine 30.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers Maersk 29.12.2020 Kinloss ----------------------------------------------------------------------------- 2nd CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Asya Containers MSC Pak 29.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- Fap Bregaglia Canola GAC 29.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- Engro Elengy TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL LNG Duhail LNG Alpine 29.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Gas Arma LPG Mix Ocean World 29.12.2020 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Sphene Containers Maersk 30.12.2020 BW Brossiess LNG Hussain Trading -do- Tiger Summer MEG East Wind -do- Meltime Gas Oil Trans Marine -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Expected Departure Date Silver Ebalina Palm Oil Alpine 29.12.2020 =============================================================================

