KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (January 09, 2025).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc Pakistan National Shalamar Crude Oil Ship Corp 07-01-2025 OP-3 Sagami Disc Gac Pakistan 08-01-2025 Chemical B-1 Chem Star Disc Alphine Marine 08-01-2024 Chemical Services B-13/B-14 Akour II Load Bulk Shipping 05-01-2024 Clinkers Agencies B-14/B-15 New Born Disc Soya Eastwind 31-12-2024 Bean Seeds Shipping Co B-16/B-17 Erlin Disc Legend Shipping General Cargo & Logistics 07-01-2025 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24 Ocean Disc Noble Shiping 09-01-2025 Voyager General Cargo Service B-25 BBC Mont Load Project Shippin 09-01-2025 Blanc General Cargo B-26/B-27 Ym Dis/Load Inshipping 09-01-2025 Excellence Containers ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-3 Vancouver Dis/Load Hapag Lloyd 09-01-2025 Express Containers Pakistan Sapt-4 X-Press Dis/Load X-Press Feeders Carina Containers Ship Agency Pak 08-01-2025 ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T 09-01-2025 Disc. Crude Oil Pakistan National Shalamar Ship Corp ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Interasia 09-01-2025 D/L Container Rahmat Shipping Amplify Sinar Sumatera 09-01-2025 D/L Container Southern Agencies Chris Gr 09-01-2025 L/55810 Clinker Crystal Sea Services Ocean Hope 10-01-2025 D/3000 Chemical Alphine Marine Services Yateeka 10-01-2025 L/10500 Molasses Eastwind Shipping Company Wawasan 10-01-2025 D/2500 Base Oil Alphine Marine Topaz Services Gfs Ruby 10-01-2025 D/L Container Eastwind Shipping Company Spil Citra 10-01-2025 D/L Container CmaCgm Pakistan X-Press 10-01-2025 D/L Container X-Press Feeders Vessel Ship Agency Pak Stargreenwich 10-01-2025 L/55000 Clinkers Ocean Services ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Hyundai Brave 09-01-2025 Container Ship - MscFloriana Vi 09-01-2025 Container Ship - Easterly AsOlvia 09-01-2025 Tanker - Oocl Le Havre 09-01-2025 Container Ship - =============================================================================

