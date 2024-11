Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (November 20, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= B-7/B-6 As Paola Disc Load Cma Cgm Pakistan Container (Pvt) Ltd 19-11-2024 B-10/B-11 Casda Load Gearbulk Shipping Clinkers (Pvt) Ltd 20-11-2024 B-11/B-12 Yangtze Load Gearbulk Shipping Jewel Clinkers (Pvt) Ltd 17-11-2024 B-13/B-14 Bulk Load Ocean Services 16-11-2024 Guatemala Clinkers Pvt. Ltd B-14/B-15 Camellia 8 Disc Seahawks 17-11-2024 General Asia Global Cargo B-16/B-17 Zhe Hai 521 Disc Seahawks 20-11-2024 General Asia Global Cargo Nmb-1 Rabbni Load Rice N.S. Shipping 15-11-2024 Line Nmb-1 Khalili Load Rice Al Faizan 12-11-2024 International Nmb-2 Al Hamdan Yaqoob Load Al Faizan 17-11-2024 Animals International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24/B-25 Daiwan Load Rice/ Crystal Sea 17-11-2024 Cement Services Hero B-28/B-29 Ital Disc Load Green Pak 20-11-2024 Universo Container Shipping Pvt. Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Yangtze 20-11-2024 Load Clinkers Gearbulk Jewel Shipping (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Sea Ambition 20-11-2024 D/5000 Chemical Alpine Marine Services Valianta 20-11-2024 D/8500 RBD Alpine Marine Palm Oil Services Oocl Jakarta 20-11-2024 D/L Container OOCL Pakistan Atlantic Ibis 20-11-2024 D/L Container Cosco Shiping Line Pak Pvt Ltd M.T.Mardan 21-11-2024 D/74000 Pakistan National Crude Oil Ship Corpt Araya Bhum 21-11-2024 D/L Container United Marine Agencies Pvt Ltd X-Press 21-11-2024 D/L Container X-Press Feeders Salween Shipping Agency ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Boson 20-11-2024 Container Ship - Chemroute Pegasus 20-11-2024 Tanker - Addison 20-11-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Izumo Rice Ocean Nov. 17, 2024 Hermes Service MW-2 Singapore Rice Ocean World Nov. 17, 2024 Bulker ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Kouras Coal Trade Shore Nov. 15, 2024 Queen PIBT Yannis Coal Alpine Nov. 18, 2024 Pittas ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Solar Catie Palm oil Alpine Nov. 18, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC PAK Nov. 19, 2024 Positano ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Navig 8 Gas oil Wilhel-Msin Nov. 19, 2024 Montiel ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Draft-Slayer Soya Bean Ocean Service Nov. 15, 2024 Seed FAP Xin Xiang He Rice East Wind Nov. 16, 2024 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Branka Container MSC PAK Nov. 20, 2024 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MSC Positano Container MSC PAK Nov. 20, 2024 Atlantic Ibis Container GAC -do- Xin Xiang He Rice East Wind -do- Kouras Queen Coal Trade Shore -do- Navig 8 Montiel Gas oil Wilhel-Msin -do- Solar Catie Palm oil Alpine -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Atlantic Ibis Container GAC Nov. 20, 2024 Milaha Ras Laffan LNG GSA -do- Khairpur Mogas Alpine -do- ST. Michaelis Palm oil Alpine -do- Han Ren Rice East Wind Waiting for Berths Kenmoonys Rice Ocean World -do- Abdullah M Rice Star Shipping -do- Green Tec Rice Ocean World -do- Manti Core Rice Ocean World -do- DS Sofie Bulker Rice Star Shipping -do- Jaru Bhum Container United Marine -do- Adam Junior Chick Peas WMA Ship Care -do- Acuity PKE Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Cape Town Container GAC Nov. 20th, 2024 Hyde Park Chemicals Alpine -do- Navios Tempo Container GAC Nov. 21st, 2024 Kuala Lumpur Express Container GAC -do- =============================================================================

