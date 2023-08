Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (August 07, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 LR1 Charm Disc Mogas Trans Maritime 03-08-2023 Pvt. Ltd OP-2 M.T Lahore - Pakistan Nation 05-08-2023 Shipping Corp B-4 Nordrhone Disc Sea Trade 30-07-2023 Chickpeas Shipping B-16/B-17 Nazmi C Load Talc Project 07-08-2023 Powder Shipping ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24/B-25 Bedford Load Ocean Services 06-08-2023 Cement Pvt. Ltd B-26/B-27 Ever Disc Load Green Pak Uranus Container Shipping 06-08-2023 Pvt. Ltd B-28/B-29 Anbien Bay Disc Load X-Press Feeders Contianer Shipping Agency 06-08-2023 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-2 Cma Cgm Disc Load Cma Cgm 06-08-2023 Norma Container Pakistan Saptl-3/2 Cma Cgm Disc Load Cma Cgm 06-08-2023 Titus Container Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= LR1 Charm 07-08-2023 Disc. Mogas Trans Maritime Pvt. Ltd Anbien Bay 07-08-2023 Disc. Load X-Press Feeders Contianer Shipping Agency Cma Cgm 07-08-2023 Disc. Load Cma Cgm Titus Container Pakistan Cma Cgm 07-08-2023 Disc. Load Cma Cgm Norma Container Pakistan ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Ssl 07-08-2023 D/L Container Ocean Sea Brahaputra Shiping Pvt. Ltd Zhong Hai 07-08-2023 D/36042 General Sea Hawk Cargo Pvt. Ltd Chang Yun 6 Draftvader 07-08-2023 L/49500 Clinkers Crystal Sea Services Pvt. Ltd Gulf Jalmuda 08-08-2023 D/27000 Chemical Associate Liner Agency Pvt. Ltd Ever Useful 08-08-2023 D/L Container Green Pak Shipping Pvt.Ltd Xin Chang 08-08-2023 D/L Container Cosco Shipping Shu Line Pak Pvt. Ltd Tiger 08-08-2023 D/L Container Diamond Shipping Services Ren Jian 25 08-08-2023 D/L Container United Marie Agency New Liberty 08-08-2023 D/27500 Rock WMA Shipcare Phosphate Services Karina Danica 08-08-2023 D/L Container Gulf Maritime Services Pvt. Ltd Kota Loceng 09-08-2023 D/L Container Pacific Delta Shipping Pvt. Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Crystal st. 07-08-2023 Container Ship - Petersburg Terataki 07-08-2023 Container Ship - Eastern Laelia 07-08-2023 General Cargo - Cosco Glory 07-08-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Bull Shark Palm oil Alpine Aug 06, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Hafnia Mogas Transmarine Aug 06, 2023 Experience ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Jassasiya LNG GSA Aug 06, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Epic Bolivar LPG Universal Aug 06, 2023 Shipping ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Maersk Chesapeake Container GAC August 07, 2023 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Epic Bolivar LPG Universal Shipping August 07, 2023 ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Eastern Laelia Steel Coil Sea Hawk August07, 2023 Enugu LNG GAC -do- Epic Burano LNG Universal Shipping Waiting for berth Golden Lotus Palm oil Alpine -do- As Sovereign Palm oil Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Silvia Containers MSC PAK August 07, 2023 Lisa Containers GSA -do- MSC Maria Elena Containers MSC PAK August08, 2023 =============================================================================

