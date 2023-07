Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (July 24, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 M.T Disc Crude Pakistan National Mardan Oil Shipping Corp. 22-07-2023 B-1 Chemroad Disc Base Alpine Marine 23-07-2023 Sirius Oil Services B-4 Nordrhone Disc Sea Trade 20-07-2023 Chickpeas Shipping B-10/B-11 Nueva Load Universal Shipping Fortuna Clinkers Pvt. Ltd 22-07-2023 B-13/B-14 Mona Disc Ocean Services 02-07-2023 Manx Canola Pvt. Ltd B-14/B-15 SLNC Load Project 21-07-2023 Magothy General Shipping Cargo B-17/B-16 Feng Disc Sea Hawks De Hai General Asia Global 22-07-2023 Cargo Pvt. Ltd ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-25/B-24 Supreme Load Ocean Services 21-07-2023 Valor Cement Pvt. Ltd B-26/B-27 Ever Utile Disc Load Green Pak 23-07-2023 Container Shipping Pvt. Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-3/2 Cma Cgm Disc Load Cma Cgm 23-07-2023 Titan Container Pakistan Saptl-4 Hyundai Disc Load United Marine 23-07-2023 Integral Container Agencies ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Dae Won 24-07-2023 D/3500 East Wind Orthoxlene Shipping Company M.T Quetta 24-07-2023 D/74000 Pakistan National Crude Oil Shipping Corp. Fatimah 24-07-2023 D/8000 Soya Alpine Marine Bean Oil Services M.T Shalamar 24-07-2023 D/74000 Pakistan National Crude Oil Shipping Company Gh Foehn 24-07-2023 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan X-Press 24-07-2023 D/L Container X-Press Antares Feeders Shipping ============================================================================= Independent ============================================================================= Spirit 24-07-2023 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd Jizhe 3 24-07-2023 D/L Container Pak Sheheen Pvt. Ltd Devashree 25-07-2023 D/6500 Alpine Marine Chemical Services Wan Hai 515 25-07-2023 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd Navios Lapis 25-07-2023 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd Elbabe 25-07-2023 L/59000 Clinkers Crystal Sea Services ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Kmtc Delhi 24-07-2023 Container Ship - Emelda 24-07-2023 Rock Phosphate - Cosco Antwerp 24-07-2023 Container Ship - Msc Tia Ii 24-07-2023 Container Ship - Msc Florentina 24-07-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT San Antonio Coal Alpine July 21, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC N-Orhan LPG M. Inter- July 21, 2023 national ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Maersk Nayassa Container GAC July 24, 2023 Al-Areesh LNG GSA -do- Summer Pleog Chemicals East Wind -do- Sea Ranger Chemicals Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= San Antonio Coal Alpine July 24, 2023 ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Ellora Mogas Alpine July 24, 2023 Nord Agano Coal ISPS -do- LPG FSM LPG Universal Waiting for berth Al-Maha LPG Transmarine -do- MSC Levina Container MSC PAK July 24, 2023 Lana Container GAC -do- Hafnia Palm oil - -do- Southern Quokka - - -do MSC Elaine Container MSC PAK July 25, 2023 Maersk Kensington Container GAC -do- =============================================================================

