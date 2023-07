Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (July 06, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Lahore Disc Crude Pakistan National Oil Shipping Corp. 03-07-2023 B-13/B-14 Mona Disc Ocean Services 02-07-2023 Manx Canola Pvt. Ltd B-14/B-15 Darya Disc Seatrade 02-07-2023 Jamuna Lentils Shipping B-16/B-17 Multan - Pakistan National Shipping Corp. 17-06-2023 Nmb-2 Al Ahmed Load Rice N.S Shipping 04-05-2023 Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24 Fu Di 7 Disc Associated 05-07-2023 Ammonium Liner Agencies Intrate B-28/B-29 Seattle Disc Load Ocean Network Bridge Container Express Pakistan 05-07-2023 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saplt-3 Copiapo Disc Load Hapag Lloyd 05-07-2023 Container Pakistan Saptl-4 X-Press Disc Load X-Press Feeders Anglesey Container Shipping 05-07-2023 Agency ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T Lahore 06-07-2023 Disc. Crude Oil Pakistan National Shipping Corp X-Press 06-07-2023 Disc Load X-Press Feeders Anglesey Container Shipping Agency Copiapo 06-07-2023 Disc Load Hapag Lloyd Container Pakistan ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Chemroad 06-07-2023 D/5000 Base Oil Alpine Marine Queen Services Msc Free Port 06-07-2023 D/L Container Msc Agency Pakistan Msc Tia II 06-07-2023 D/L Container Msc Agency Pakiustan Dsm Capella 06-07-2023 L/36500 Cement Crysrtal Sea Services Gulf Barakah 07-07-2023 D/L Container Universal Shipping Xin Pu Dong 07-07-2023 D/L Container Cosco Shipping Line Pakistan Szczecin 07-07-2023 D/L Container Golden Shipping Trader Line Msc Leo VI 07-07-2023 D/L Container Msc Agency Pakistan Mystras 07-07-2023 L/55000 Clinkers Crytal Sea Services ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Han Ren 06-07-2023 General Cargo - Inasa 06-07-2023 Bulk Cargo - PVT Sunrise 06-07-2023 Tanker - Singapore 06-07-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Huang Palm oil Alpine July 04, 2023 Shan-16 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Yankul Palm oil Alpine July 04, 2023 Silver ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL MilahaRas LNG GSA July 05, 2023 Laffan ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC N-Orhan LPG M July 04, 2023 International ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Eva Usuki Chemicals East Wind July 05, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Lisbon Container MSC PAK July06, 2023 Maersk Pelepas Container GAC -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Eva Usuki Chemicals East Wind July06, 2023 N-Orhan LPG M. International -do- Huang Shan-16 Palm oil Alpine -do- Yankul Silver Palm oil Alpine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Katsuyama Palm oil Alpine July06, 2023 Atrotos Heracles Canola Alpine -do- Seaspan Beacon Container O.N.E -do- Karimata Mogas Alpine Waiting for berth Al-Maha LPG Transmarine -do- Southern Anoa Palm oil Alpine -do- Singapore Container GAC July06, 2023 MSC Freeport Container MSC PAK July 07, 2023 =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2023