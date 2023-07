Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (July 04, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Lahore Disc Crude Pakistan National Oil Shipping Corp. 03-07-2023 OP-2 Reinhold Disc Alpine Marine 30-06-2023 Schulte Mogas Services B-1 Pvt Load Alpine Marine 02-07-2023 Sunrise Caustic Services Soda B-4 Inasa Disc Seatrade 19-06-2023 Chickpeas Shipping B-10/B-11 Han Ren Load Seahawks 03-07-2023 General Pvt. Ltd Cargo B-13/B-14 Mona Manx Disc Ocean Services 02-07-2023 Canola Pvt. Ltd B-14/B-15 Darya Disc Seatrade 02-07-2023 Lentils Jamuna Shipping B-16/B-17 Multan - Pakistan National Shipping Corp 17-06-2023 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-27 Ym Disc Load Inshipping 02-07-2023 Excellence Container Pvt. Ltd B-28/B-29 Cosco Disc Load Cosco Shipping 03-07-2023 Hanburg Container Line Pakistan ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-3/2 Lotus A Disc Load Cma Cgm 03-07-2023 Container Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Reinhold 04-07-2023 Disc. Mogas Alpine Marine Schulte Services Cosco 04-07-2023 Disc Load Cosco Shipping Hanburg Container Line Pakistan Lotus A 04-07-2023 Disc Load Cma Cgm Container Pakistan ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Ginga Ocelot 04-07-2023 D/908 Base Oil Gac Pakistan Pvt. Ltd Singapore 04-07-2023 D/L Container OOCL Pakistan Pvt. Ltd Hafina Amber 05-07-2023 D/18000 Chemical Alpine Marine Services Chemroad 05-07-2023 D/5000 Base Oil Alpine Marine Queen Services X-Press 05-07-2023 D/L Container X-Press Feeders Anglesey Shipping Agency Seattle Bridge 05-07-2023 D/L Container Ocean Network Express Fu Di 7 05-07-2023 D/3021 Associate Liners Ammonium Agency Pvt. Ltd Nitrate ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Olympia 04-07-2023 Container Ship - Josco Fuzhou 04-07-2023 Barite Lumps - M.T Quetta 04-07-2023 Tanker - Kiel Express 04-07-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Huang Palm oil Alpine July 04, 2023 Shan-16 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Aruna Berk Coal GSA July 01, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Tokyo Container MSC PAK July 03, 2023 QICT MSC Container MSC PAK July 03, 2023 Krittika ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL AL-Marrouna LNG GSA July 03, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Chemroad Hope Chemicals Alpine July 03, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= GC Beryl Palm oil Alpine July04, 2023 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MSC Tokyo Container MSC PAK July04, 2023 MSC Krittika Container MSC PAK -do- Aruna Berk Coal GSA -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Yankul Silver Palm oil Alpine July04, 2023 N-Orhan LPG M. International -do- Katsuyama Palm oil Alpine Waiting for berth Karimata Mogas Alpine -do- Atrotos Heracles Canola Alpine -do- Al-Maha LPG Transmarine -do- Maersk Chicago Container GAC July04, 2023 Maersk Brooklyn Container GAC -do- MSC Lisbon Container MSC PAK July 05, 2023 Maersk Pelepas Container GAC -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2023