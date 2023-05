KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (May 08, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Shaffi Securities Air Link Comm. Ltd. 5,000 21.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 21.00 Intermarket Sec. BankIslami Pakistan 50,840 15.66 Total/Weighted Avg. Rate 50,840 15.66 Chase Securities Cherat Cement 25,000 125.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 125.00 Chase Securities Citi Pharma Limited 250,000 29.00 Total/Weighted Avg. Rate 250,000 29.00 Brains Securities Dewan Cement Ltd. 500 4.70 Total/Weighted Avg. Rate 500 4.70 Intermarket Sec. Engro Corporation 16,120 265.00 Total/Weighted Avg. Rate 16,120 265.00 Chase Securities Fauji Fertilizer 2,000 103.12 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 103.12 Intermarket Sec. Fauji Foods Limited 27,900 6.42 Total/Weighted Avg. Rate 27,900 6.42 Arif Habib Ltd. Feroze 1888 Mills 185,000 62.00 Total/Weighted Avg. Rate 185,000 62.00 Fortune Sec. Glaxo Smith Kline 100 79.30 Total/Weighted Avg. Rate 100 79.30 AL Habib Cap. Mkt. Habib Metro Bank 50,000 31.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 31.00 AL Habib Cap. Mkt. Hub Power 35,000 71.65 Fawad Yusuf Sec. 1,000 71.75 Intermarket Sec. 54,870 70.93 Axis Global 1,000 71.75 Axis Global 1,000 71.50 JS Global Cap. 7,474,527 67.30 Total/Weighted Avg. Rate 7,567,397 67.35 Chase Securities Image Pakistan Ltd. 125,000 12.50 Total/Weighted Avg. Rate 125,000 12.50 JS Global Cap. Kot Addu Power Co. 2,604,053 23.60 Total/Weighted Avg. Rate 2,604,053 23.60 Intermarket Sec. Lotte Chemical Ltd 41,540 24.90 Total/Weighted Avg. Rate 41,540 24.90 Intermarket Sec. Maple Leaf Cement 131,130 28.62 Total/Weighted Avg. Rate 131,130 28.62 Intermarket Sec. Meezan Bank Ltd. 31,310 98.33 Total/Weighted Avg. Rate 31,310 98.33 JS Global Cap. Pak Int. Cont. Ltd. 394,300 151.53 Total/Weighted Avg. Rate 394,300 151.53 Intermarket Sec. Pak Refinery 77,190 14.00 Total/Weighted Avg. Rate 77,190 14.00 Intermarket Sec. Pakistan Alum. Bev. 16,120 49.51 Total/Weighted Avg. Rate 16,120 49.51 Zafar Sec. Pioneer Cement 1,000 79.75 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 79.75 MRA Sec. Sui Northern Gas 4,500 43.75 Total/Weighted Avg. Rate 4,500 43.75 Chase Securities Sui Southern Gas 200,000 11.10 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 11.10 SAZ Capital Supernet Limited 93,500 20.46 Total/Weighted Avg. Rate 93,500 20.46 Intermarket Sec. United Bank Limited 35,030 126.92 Total/Weighted Avg. Rate 35,030 126.92 Arif Habib Ltd. Worldcall Telecom 5,000,000 1.20 Total/Weighted Avg. Rate 5,000,000 1.20 =========================================================================================== Total Turnover 16,934,530 ===========================================================================================

