KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (May 03, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== AL Habib Cap. Mkt. Allied Rental Modara 33,292 25.00 Total/Weighted Avg. Rate 33,292 25.00 Ismail Iqbal Sec. BankIslami Pakistan 1,000 14.35 JS Global Cap. 1,560,000 17.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,561,000 17.00 Sakarwala Capital Bawany Air Products 76,008 5.00 Total/Weighted Avg. Rate 76,008 5.00 JS Global Cap. Engro Power Qadirpur 2,025,000 24.17 Total/Weighted Avg. Rate 2,025,000 24.17 Axis Global Flying Cement Co. 1,000 5.96 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 5.96 JS Global Cap. Gharibwal Cement 4,615,000 17.10 Total/Weighted Avg. Rate 4,615,000 17.10 Sherman Sec. Haleon Pakistan Ltd. 25,000 140.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 140.00 JS Global Cap. Lucky Cement 518,792 403.86 Total/Weighted Avg. Rate 518,792 403.86 Arif Habib Ltd. MCB Bank Ltd. 126,747 121.06 Total/Weighted Avg. Rate 126,747 121.06 Axis Global Searle Company Ltd. 17,416 53.45 Total/Weighted Avg. Rate 17,416 53.45 Fawad Yusuf Sec. Telecard Ltd. 2,500 7.87 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 7.87 Fawad Yusuf Sec. TPL Properties Ltd 5,000 14.67 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 14.67 Adam Usman Sec. Waves Corporation 2,059,000 7.96 Total/Weighted Avg. Rate 2,059,000 7.96 =========================================================================================== Total Turnover 11,065,755 ===========================================================================================

