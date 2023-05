KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (May 02, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Adamjee Life Assuran 1,500,000 15.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,500,000 15.50 Alfalah Sec. Agritech Ltd. 5,700,000 7.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,700,000 7.00 Alfalah Sec. Amreli Steels Ltd. 1,444,000 18.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,444,000 18.50 M. M. M. A. Khanani Attock Refinery 26,500 176.81 Total/Weighted Avg. Rate 26,500 176.81 Apex Capital Avanceon Limited 500 65.20 Total/Weighted Avg. Rate 500 65.20 MRA Sec. B.O.Punjab 50,000 3.95 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 3.95 Adam Sec. BankIslami Pakistan 1,000 14.88 JS Global Cap. 1,595,000 15.90 Total/Weighted Avg. Rate 1,596,000 15.90 JS Global Cap. Engro Corporation 10,000 312.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 312.00 MRA Sec. Fauji Bin Qasim 10,000 12.65 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 12.65 Arif Habib Ltd. Fauji Fertilizer 1,330,294 103.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,330,294 103.00 Alfalah Sec. Ghani Value Glass 180,000 72.00 Total/Weighted Avg. Rate 180,000 72.00 ASDA Sec. Habib Bank Ltd. 200,000 83.78 Topline Sec. 7,397,308 77.97 Total/Weighted Avg. Rate 7,597,308 78.12 JS Global Cap. Hub Power 10,000,000 67.37 Total/Weighted Avg. Rate 10,000,000 67.37 MRA Sec. K-Electric Limited 5,000,000 2.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000,000 2.00 JS Global Cap. Kot Addu Power Co. 1,000,000 24.08 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 24.08 Optimus Capital National Foods 381,000 97.00 Total/Weighted Avg. Rate 381,000 97.00 Topline Sec. Pakistan Petroleum 8,910,082 65.87 Total/Weighted Avg. Rate 8,910,082 65.87 Alfalah Sec. Siddiqsons Tin Plate 1,250,000 7.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,250,000 7.00 Shaffi Securities SILKBANK Ltd. 17,807 1.05 Total/Weighted Avg. Rate 17,807 1.05 Alfalah Sec. TPL Properties Ltd 2,150,000 17.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,150,000 17.00 MRA Sec. Treet Corp. 2,000 18.20 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 18.20 =========================================================================================== Total Turnover 48,155,491 ===========================================================================================

