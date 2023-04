KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (April 26, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== AKD Sec. BankIslami Pakistan 500 11.85 Chase Securities 500,000 12.50 Total/Weighted Avg. Rate 500,500 12.50 MRA Sec. Engro Corporation 11,000 312.00 Total/Weighted Avg. Rate 11,000 312.00 AL Habib Cap. Mkt. Fauji Cement 112,500 11.85 Total/Weighted Avg. Rate 112,500 11.85 MRA Sec. Fauji Foods Limited 2,000 6.20 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 6.20 Intermarket Sec. Habib Bank Ltd. 5,000 74.80 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 74.80 AL Habib Cap. Mkt. Hub Power 140,000 71.80 Total/Weighted Avg. Rate 140,000 71.80 Arif Habib Ltd. Lotte Chemical Ltd 3,950,000 25.91 Total/Weighted Avg. Rate 3,950,000 25.91 AL Habib Cap. Mkt. Pakistan Stock Exch 131,000 8.30 Total/Weighted Avg. Rate 131,000 8.30 =========================================================================================== Total Turnover 4,852,000 ===========================================================================================

