KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (April 19, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Intermarket Sec. Bank Al-Falah Ltd. 1,000,000 28.55 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 28.55 Aba Ali H. Sec. Fauji Bin Qasim 1,000 12.75 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 12.75 MRA Sec. Frieslandcampina Engro 2,000 61.35 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 61.35 Intermarket Sec. Habib Bank Ltd. 5,000 74.60 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 74.60 Chase Securities Habib Insurance 504,000 5.75 Total/Weighted Avg. Rate 504,000 5.75 AL Habib Cap. Mkt. Habib Sugar 167,000 31.00 Total/Weighted Avg. Rate 167,000 31.00 Optimus Capital Pakistan Alum. Bev. 2,968,148 51.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,968,148 51.50 Akik Capital Premier Sugar 1,500 625.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 625.00 Arif Habib Ltd. Worldcall Telecom Ltd 5,000,000 1.15 Total/Weighted Avg. Rate 5,000,000 1.15 =========================================================================================== Total Turnover 9,648,648 ===========================================================================================

